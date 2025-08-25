augusztus 25., hétfő

Vádemelés

Részegen vágott neki az útnak a rollerező vasi férfi

Címkék#ittas#roller#sofőr

A Vas Vármegyei Főügyészség hivatalos közleményében arról tájékoztatott, hogy a Kőszegi Járási Ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 júniusában, lakott területen közepes fokban ittasan vezetett elektromos rollert.

A járási ügyészség közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását is indítványozta a vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Kőszegi Járásbíróság fog dönteni.

