Ha neked is eszedbe jut a gyerekkorod ezekről a retró játékokról, jó évjárat vagy

Címkék#Matrjoska#80-as évek#retró#90-es évek#játék

Oh, azok a nyolcvanas-kilencvenes évek, ugye? Ha azt mondjuk, magyar retró játékok, mi jut először eszedbe? A Gazdálkodj okosan! vagy a Moncsicsi? Cikkünkben most mindezt, és még többet felidézhetsz.

Vaol.hu

Ha a nyolcvanas, kilencvenes években voltál gyerek, néhány dologban biztosak lehetünk: szinte biztos, hogy te is odavoltál Homonyik Sándorért, és bármikor el tudod énekelni az Álmodj, királylányt, jó eséllyel az első színestévés élményed a Dallashoz kötődik, és szinte biztos, hogy lapult otthon egy-egy ma már a retró játékok közé számító társas, például a Ki nevet a végén? vagy a Gazdálkodj okosan! Ebbe az időbe utazunk most vissza fotók segítségével. 

Ma már retró játékok a Matrjoska-babák is, régen majd' minden gyerekszoba polcán ott volt
Forrás: Vaol.hu

Volt- például Moncsicsid? Kutyás perselyed? Vagy inkább cicásat kértél? Búgócsidág? Matrjoska-babád? Ezek a magyar retró játékok éppúgy életünk részei voltak, mint a ma már kincsnek számító retró konyhabútor a nagyinál. Na és persze a Traubi, aztán kamaszként az Iwiw, a Myspace és társaik. 

Lemezautókkal játszottál vagy az összecsukló zsiráffal? Ahogy így visszagondolsz és elmerengsz a múltidézőnkön, ugye már te is érzed a szádban a Melba szeletet, a régi Sport szeletet, a téli csokit és a robbanó cukorkát?

Te megőrizted a régi, retró játékaidat? Ha igen, fotózd le és írj a [email protected] email-címre, meséld el, neked miért volt ez fontos!

