Múltidézés

2 órája

Retro szombathelyi piacfotók: utazás a '60-as évek nyüzsgő világába

Címkék#szombathely#retro#piac

A standok között árusok, kofák, vásárlók és barátok találkoztak. Ez a hely nemcsak az élelmiszer beszerzésének helyszíne volt, hanem a város közösségi központja is, ahol hírek, történetek és ízek keveredtek. Retro szombathelyi piacfotókat hoztunk a 60-as évekből.

Sabjanics-Somlai Petra

Az 1960-as években a szombathelyi piac a Fő téren és a környező utcákban zajlott, ahol minden nap zsibongó hangulat várta a helyieket. A retro Szombathelyi piac a 60-as években a város szívében lüktetett, és meghatározta a mindennapokat: kofák kínálták portékáikat, vásárlók alkudoztak, ismerősök találkoztak egymással.

Retro Szombathelyi piac a 60-as években
Retro Szombathelyi piac a 60-as években: nyüzsgő standok, kofák, közösségi élet
Forrás: Fortepan/Bojár Sándor 

Retro Szombathelyi piac a 60-as években

A hatalmas piac a szombathelyi főtéren ekkoriban a város egyik legforgalmasabb pontja volt, a heti vásár a közösségi élet központját jelentette. Mára a modern vásárcsarnok vette át a szerepét, ahol a kínálat és az árak a jelen kor igényeit tükrözik.

A piac hangulata és közösségi szerepe

A retro piac a 60-as években nemcsak vásárlási lehetőséget adott, hanem közösségi élményt is. Az emberek rendszeresen találkoztak, beszélgettek, a kofák ismerték a törzsvásárlóikat, és sokszor nemcsak árut, hanem történeteket is hazavittek a kosarakban. Ez az élmény tette különlegessé a korszak piacát.

Ma a szombathelyi vásárcsarnok modern környezetben működik, de továbbra is megőrzi központi szerepét. A kínálat és az árak már a mai igényeket tükrözik, ugyanakkor a piac lényege változatlan: hely, ahol a friss termékek mellett találkozások és beszélgetések is születnek. Az aktuális információk és programok a Szombathelyi piac hivatalos oldalán is elérhetők.

A retro Szombathelyi piac a 60-as években emlékeztet arra, hogy a piac mindig is több volt, mint kereskedelmi helyszín: közösséget teremtett, összekötötte a városlakókat, és a mai napig meghatározó része Szombathely identitásának.

Tekintse meg galériánkat a retro Szombathelyi piac 60-as évekbeli pillanatairól!

Szombathelyi piac régen – retro fotók a 60-as évekből

 

 

