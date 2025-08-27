Rollerbaleset: életveszélyesen megsérült egy 13 éves lány (videóval)

Egy családnak borzalmasan végződött a vasárnap éjszakája Kaposváron. Éjjel 11 órakor azzal hívták fel a szülőket, hogy 13 éves lányukkal, életveszélyes sérülésekkel rohantak kórházba a mentők. A helyszíneléskor készült felvételeken látszik, hogy mielőtt elesett, majdnem 50 km/órás sebességgel haladt a kamasz a rollerrel, bukósisak nélkül. Egyre több a rollerbaleset és egyre súlyosabbak a sérülések - írja a sonline.hu.

Rollerbaleset: szörnyű, ami a 13 éves lánnyal történt

Rollerbaleset, a csapat tagjai elrejtették a rollereket, de hiába

Egy fiatalokból álló csoport közösen rollerezett, amikor a baleset bekövetkezett. A balesetről készült felvételen is látszik, hogy az elektromos rollerek komoly veszélyt jelentenek. Augusztus 24-én 23 óra körül Kaposváron, több fiatalkorú közlekedett nagy teljesítményű elektromos rollerekkel a belváros irányába, amikor egyikük elesett. Társai odasiettek hozzá és értesítették mentőszolgálatot, majd ezt követően közülük négyen elrejtették a rollereket - mivel tisztában voltak azok szabálytalan használatával -, majd gyalogosan visszatértek a sérülthöz. A helyszínre érkező rendőröknek pedig azt mondták, hogy épp arra sétáltak, amikor megtörtént a baleset, azonban később beismerték, hogy ők is rollerrel közlekedtek. Három fiatal ellen szabálysértési eljárás indult engedély nélküli vezetés miatt, míg negyedik társuk ellen büntetőeljárás, tekintettel arra, hogy korábban már eltiltották a vezetéstől.

Ismét egy szomorú alkalom, amikor a szülőknek érdemes átgondolniuk, szabad-e ilyen járművet vásárolni ennyi idős gyerekeknek.

A baleset során megsérült 13 éves lányt – akinél nem volt vezetői engedély és bukósisak – életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

Az eset körülményeit a Kaposvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja.

Szinte kivétel nélkül súlyosan sérülnek a rolleresek a baleseteknél

Sajnálatos módon előfordulnak rollereseket érintő balesetek, amelyekben szinte kivétel nélkül sérülnek a járművezetők - írja a police.hu.. A rolleresek a közlekedés egyik legvédtelenebb résztvevői, ezért effajta kétkerekű használatakor a körültekintés, a józan ész, és nem utolsósorban az egymás iránti tisztelet kell, hogy megvalósuljon az utakon.

A gépkocsikra jellemző passzív biztonsági megoldások nem védik a rollerrel közlekedőket, így veszély során testük közvetlen fizikai behatásoknak van kitéve, ezért mindig használjanak megfelelő védőfelszerelést!

Az élénk színű bukósisak, esetleg védőruha nemcsak könnyebben észrevehetővé teszi a roller használóját a közlekedés többi szereplője számára, de egy esetleges balesetben a súlyos sérülések kockázatát is csökkenti. A fejvédő mellett ajánlott még a térd- és könyökvédő, valamint rossz látási viszonyok mellett a láthatósági mellény viselése is - írja a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.