1 órája
Rollerbaleset: életveszélyesen megsérült egy 13 éves lány (videóval)
Egy térfigyelő kamera felvette a balesetet. Megrázó a rollerbaleset, ami a videón látszik. A 13 éves kislány úgy esik le a rollerről, mint egy rongybaba. Életveszélyes koponyasérüléssel vitték kórházba...
Egy családnak borzalmasan végződött a vasárnap éjszakája Kaposváron. Éjjel 11 órakor azzal hívták fel a szülőket, hogy 13 éves lányukkal, életveszélyes sérülésekkel rohantak kórházba a mentők. A helyszíneléskor készült felvételeken látszik, hogy mielőtt elesett, majdnem 50 km/órás sebességgel haladt a kamasz a rollerrel, bukósisak nélkül. Egyre több a rollerbaleset és egyre súlyosabbak a sérülések - írja a sonline.hu.
Rollerbaleset, a csapat tagjai elrejtették a rollereket, de hiába
Egy fiatalokból álló csoport közösen rollerezett, amikor a baleset bekövetkezett. A balesetről készült felvételen is látszik, hogy az elektromos rollerek komoly veszélyt jelentenek. Augusztus 24-én 23 óra körül Kaposváron, több fiatalkorú közlekedett nagy teljesítményű elektromos rollerekkel a belváros irányába, amikor egyikük elesett. Társai odasiettek hozzá és értesítették mentőszolgálatot, majd ezt követően közülük négyen elrejtették a rollereket - mivel tisztában voltak azok szabálytalan használatával -, majd gyalogosan visszatértek a sérülthöz. A helyszínre érkező rendőröknek pedig azt mondták, hogy épp arra sétáltak, amikor megtörtént a baleset, azonban később beismerték, hogy ők is rollerrel közlekedtek. Három fiatal ellen szabálysértési eljárás indult engedély nélküli vezetés miatt, míg negyedik társuk ellen büntetőeljárás, tekintettel arra, hogy korábban már eltiltották a vezetéstől.
Ismét egy szomorú alkalom, amikor a szülőknek érdemes átgondolniuk, szabad-e ilyen járművet vásárolni ennyi idős gyerekeknek.
A baleset során megsérült 13 éves lányt – akinél nem volt vezetői engedély és bukósisak – életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.
Az eset körülményeit a Kaposvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja.
Szinte kivétel nélkül súlyosan sérülnek a rolleresek a baleseteknél
Sajnálatos módon előfordulnak rollereseket érintő balesetek, amelyekben szinte kivétel nélkül sérülnek a járművezetők - írja a police.hu.. A rolleresek a közlekedés egyik legvédtelenebb résztvevői, ezért effajta kétkerekű használatakor a körültekintés, a józan ész, és nem utolsósorban az egymás iránti tisztelet kell, hogy megvalósuljon az utakon.
A gépkocsikra jellemző passzív biztonsági megoldások nem védik a rollerrel közlekedőket, így veszély során testük közvetlen fizikai behatásoknak van kitéve, ezért mindig használjanak megfelelő védőfelszerelést!
Az élénk színű bukósisak, esetleg védőruha nemcsak könnyebben észrevehetővé teszi a roller használóját a közlekedés többi szereplője számára, de egy esetleges balesetben a súlyos sérülések kockázatát is csökkenti. A fejvédő mellett ajánlott még a térd- és könyökvédő, valamint rossz látási viszonyok mellett a láthatósági mellény viselése is - írja a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Vasban is súlyos rollerbaleset történt kedden
Kedden délután egy fiatal rolleres haladt egy Kukirin G2 rollerrel Szombathelyen, a Rumi úton a belváros irányába, amikor a 86-os út várost elkerülő szakaszának közelében a roller egy mély kátyúba hajtott. A roller első kerekénél a villa illesztése a nagy ütéstől kettétört és kitört a helyéből, emiatt a rolleres elesett. Szerencsére a fiatal fiú jó minőségű bukósisakot viselt, így csak a könnyebben sérült meg.
Ezek a szabályok vonatkoznak a rollerekre
- Az elektromos rollerek „kerékpár” kategóriába tartoznak, ha a teljesítményük nem haladja meg a 250 W-ot, és
- a sebességük nem lépi túl a 25 km/h-t. Ennél gyorsabb rollerek segédmotoros kerékpárnak minősülnek, ami már jogosítványhoz és kötelező biztosításhoz kötött.
- Magyarországon 14 éves kortól lehet elektromos rollerrel közúton közlekedni és csak akkor, ha a jármű a KRESZ szerinti „kerékpár kategóriába” tartozik.
