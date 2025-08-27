augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez iszonyú...

1 órája

Rollerbaleset: életveszélyesen megsérült egy 13 éves lány (videóval)

Címkék#közlekedés#rollerbaleset#rendőrség

Egy térfigyelő kamera felvette a balesetet. Megrázó a rollerbaleset, ami a videón látszik. A 13 éves kislány úgy esik le a rollerről, mint egy rongybaba. Életveszélyes koponyasérüléssel vitték kórházba...

Vaol.hu

Egy családnak borzalmasan végződött a vasárnap éjszakája Kaposváron. Éjjel 11 órakor azzal hívták fel a szülőket, hogy 13 éves lányukkal, életveszélyes sérülésekkel rohantak kórházba a mentők. A helyszíneléskor készült felvételeken látszik, hogy mielőtt elesett, majdnem 50 km/órás sebességgel haladt a kamasz a rollerrel, bukósisak nélkül. Egyre több a rollerbaleset és egyre súlyosabbak a sérülések - írja a sonline.hu.

Rollerbaleset
Rollerbaleset: szörnyű, ami a 13 éves lánnyal történt

Rollerbaleset, a csapat tagjai elrejtették a rollereket, de hiába

Egy fiatalokból álló csoport közösen rollerezett, amikor a baleset bekövetkezett. A balesetről készült felvételen is látszik, hogy az elektromos rollerek komoly veszélyt jelentenek. Augusztus 24-én 23 óra körül Kaposváron, több fiatalkorú közlekedett nagy teljesítményű elektromos rollerekkel a belváros irányába, amikor egyikük elesett. Társai odasiettek hozzá és értesítették mentőszolgálatot, majd ezt követően közülük négyen elrejtették a rollereket - mivel tisztában voltak azok szabálytalan használatával -, majd gyalogosan visszatértek a sérülthöz. A helyszínre érkező rendőröknek pedig azt mondták, hogy épp arra sétáltak, amikor megtörtént a baleset, azonban később beismerték, hogy ők is rollerrel közlekedtek. Három fiatal ellen szabálysértési eljárás indult engedély nélküli vezetés miatt, míg negyedik társuk ellen büntetőeljárás, tekintettel arra, hogy korábban már eltiltották a vezetéstől.

Ismét egy szomorú alkalom, amikor a szülőknek érdemes átgondolniuk, szabad-e ilyen járművet vásárolni ennyi idős gyerekeknek.

A baleset során megsérült 13 éves lányt – akinél nem volt vezetői engedély és bukósisak – életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

 Az eset körülményeit a Kaposvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja.

Szinte kivétel nélkül súlyosan sérülnek a rolleresek a baleseteknél

Sajnálatos módon előfordulnak rollereseket érintő balesetek, amelyekben szinte kivétel nélkül sérülnek a járművezetők - írja a police.hu.. A rolleresek a közlekedés egyik legvédtelenebb résztvevői, ezért effajta kétkerekű használatakor a körültekintés, a józan ész, és nem utolsósorban az egymás iránti tisztelet kell, hogy megvalósuljon az utakon.

 A gépkocsikra jellemző passzív biztonsági megoldások nem védik a rollerrel közlekedőket, így veszély során testük közvetlen fizikai behatásoknak van kitéve, ezért mindig használjanak megfelelő védőfelszerelést!

 Az élénk színű bukósisak, esetleg védőruha nemcsak könnyebben észrevehetővé teszi a roller használóját a közlekedés többi szereplője számára, de egy esetleges balesetben a súlyos sérülések kockázatát is csökkenti. A fejvédő mellett ajánlott még a térd- és könyökvédő, valamint rossz látási viszonyok mellett a láthatósági mellény viselése is - írja a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Vasban is súlyos rollerbaleset történt kedden

Kedden délután egy fiatal rolleres haladt egy Kukirin G2 rollerrel Szombathelyen, a Rumi úton a belváros irányába, amikor a 86-os út várost elkerülő szakaszának közelében a roller egy mély kátyúba hajtott. A roller első kerekénél a villa illesztése a nagy ütéstől kettétört és kitört a helyéből, emiatt a rolleres elesett. Szerencsére a fiatal fiú jó minőségű bukósisakot viselt, így csak a könnyebben sérült meg.

Ezek a szabályok vonatkoznak a rollerekre

  1. Az elektromos rollerek „kerékpár” kategóriába tartoznak, ha a teljesítményük nem haladja meg a 250 W-ot, és  
  2. a sebességük nem lépi túl a 25 km/h-t. Ennél gyorsabb rollerek segédmotoros kerékpárnak minősülnek, ami már jogosítványhoz és kötelező biztosításhoz kötött. 
  3. Magyarországon 14 éves kortól lehet elektromos rollerrel közúton közlekedni és csak akkor, ha a jármű a KRESZ szerinti „kerékpár kategóriába” tartozik.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu