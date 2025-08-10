18 perce
Roma nap: dal, tánc és illatok a csepregi Malomkertben
A Malomkert volt a helyszíne az első csepregi hagyományőrző roma napnak. A szombat reggel, délelőtt a főzőversennyel telt. Az ételek éppen délre lettek készen. A jó ebédhez a nótát Horváth Béla és zenekara szolgáltatta.
- A tradicionális kultúránkat, a zenét, a táncot, az ételeinket mutattuk be - mondta el a roma nap helyszínén, a Malomkertben Sárai Renáta, a Csepreg Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke. - Az ételek közül készült cigánykáposzta, lecsó, marhapörkölt, csülkös-babgulyás, forgácsfánk, almásrácsos.
A délután folyamán volt gyerek romatánc bemutató, énekelt a csepregi vegyeskar; többek közt a cigányhimnuszt is elénekelték. Zenélt Habda Band, illetve fellépett Gyarmati Jázmin.
Roma nap: Az elnök kitért arra is, mi minden történt a tavaly októberi hivatalba lépésük óta.
- Belevetettünk magunkat a munkába, a gyerekekre fókuszáltunk – tette hozzá. - Volt halloween parti, Mikulás buli, majd jött a farsang. Szeretnénk elindítani helyben egy gyerektánc-csoportot. Tervezünk még kirándulást, tábort, kábítószer- és bűnmegelőzési előadást. Ami a legfontosabb: amennyire lehet összefogni a roma közösséget.