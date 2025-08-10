Roma nap: dal, tánc és illatok a csepregi Malomkertben

- A tradicionális kultúránkat, a zenét, a táncot, az ételeinket mutattuk be - mondta el a roma nap helyszínén, a Malomkertben Sárai Renáta, a Csepreg Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke. - Az ételek közül készült cigánykáposzta, lecsó, marhapörkölt, csülkös-babgulyás, forgácsfánk, almásrácsos.

Roma nap: főzéssel indult a délelőtt. Középen autentikus ruhában Sárai Renáta

A délután folyamán volt gyerek romatánc bemutató, énekelt a csepregi vegyeskar; többek közt a cigányhimnuszt is elénekelték. Zenélt Habda Band, illetve fellépett Gyarmati Jázmin.

Roma nap: Az elnök kitért arra is, mi minden történt a tavaly októberi hivatalba lépésük óta.

- Belevetettünk magunkat a munkába, a gyerekekre fókuszáltunk – tette hozzá. - Volt halloween parti, Mikulás buli, majd jött a farsang. Szeretnénk elindítani helyben egy gyerektánc-csoportot. Tervezünk még kirándulást, tábort, kábítószer- és bűnmegelőzési előadást. Ami a legfontosabb: amennyire lehet összefogni a roma közösséget.