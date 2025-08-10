augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösség

18 perce

Roma nap: dal, tánc és illatok a csepregi Malomkertben

Címkék#csepreg#Malomkertben#cigánykáposzta#romatánc

A Malomkert volt a helyszíne az első csepregi hagyományőrző roma napnak. A szombat reggel, délelőtt a főzőversennyel telt. Az ételek éppen délre lettek készen. A jó ebédhez a nótát Horváth Béla és zenekara szolgáltatta.

Horváth László

- A tradicionális kultúránkat, a zenét, a táncot, az ételeinket mutattuk be - mondta el a roma nap helyszínén, a Malomkertben Sárai Renáta, a Csepreg Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke. - Az ételek közül készült cigánykáposzta, lecsó, marhapörkölt, csülkös-babgulyás, forgácsfánk, almásrácsos. 

roma nap
Roma nap: főzéssel indult a délelőtt. Középen autentikus ruhában  Sárai Renáta

A délután folyamán volt gyerek romatánc bemutató, énekelt a csepregi vegyeskar; többek közt a cigányhimnuszt is elénekelték. Zenélt Habda Band, illetve fellépett Gyarmati Jázmin.

Roma nap: Az elnök kitért arra is, mi minden történt a tavaly októberi hivatalba lépésük óta.

- Belevetettünk magunkat a munkába, a gyerekekre fókuszáltunk – tette hozzá. - Volt halloween parti, Mikulás buli, majd jött a farsang. Szeretnénk elindítani helyben egy gyerektánc-csoportot. Tervezünk még kirándulást, tábort, kábítószer- és bűnmegelőzési előadást. Ami a legfontosabb: amennyire lehet összefogni a roma közösséget.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu