Ronaldház Alapítványi Díj – Két vasi gyermekgyógyászati szakdolgozóra is szavazhatunk

Az idén 30 éves Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány egyik legfontosabb küldetése a családközpontú betegellátás szemléletének népszerűsítése és terjesztése a hazai gyermekgyógyászatban.

Ronaldház Alapítványi Díjra jelölték Márovicsné Pék Mónikát és Fekete Mónikát is

Ronaldház Alapítványi Díj – Két vasi jelölt

Honlapjukon azt írják: alapítványuk mindent megtesz azért, hogy ezt a szemléletmódot erősítse, valamint támogassa a lakóhelytől távol eső kórházakban kezelt, krónikus beteg gyermekeket és családjaikat azzal, hogy az általa üzemeltetett Ronald Házakban és a Családközpontban otthonos körülmények között biztosít számukra térítésmentes szállást és feltöltődési lehetőséget a gyermek kórházi kezelésének idejére.

„Nap mint nap tapasztaljuk, hogy az egészségügyben dolgozó szakemberek emberfeletti, lelkiismeretes munkát végeznek, ezért fontosnak éreztük, hogy elismerjük egy olyan egészségügyi dolgozó munkáját, aki a csecsemő- és gyermekgyógyászat területén, a családokat támogató hozzáállásával és nem mindennapi teljesítményével kivívja a kollégák és betegek nagyrabecsülését és szeretetét.

Dr. Audrey Evans Szakdolgozói Díj – a névadóról

Dr. Audrey Evans úttörő mentalitású orvosként egész életében azon dolgozott, hogy a gyermekegészségügyi ellátásban a családközpontúság váljon a gondozás egyik alapelvévé. Mindemellett ő volt a világ első Ronald McDonald Házának is a megálmodója és társalapítója Philadelphiában. A világra gyakorolt hatása olyan rendkívüli volt, hogy leforgatták az életét és örökségét feldolgozó, „Audrey’s Children” című játékfilm, amelyet idén mutattak be az Amerikai Egyesült Államokban.

Bármely Magyarországon működő, gyermekgyógyászati ellátást nyújtó egészségügyi intézmény (kórház, klinika, gyermek palliatív ellátás, rehabilitáció stb.) aktívan állományban lévő szakdolgozóját lehetett jelölni a díjra.

Két vasi – Fekete Mónika és Márovicsné Pék Mónika – is van a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Dr. Audrey Evans Szakdolgozói Díj idei jelöltjei között, mi pedig szavazatunkkal támogathatjuk őket.

A két vasi jelölt:

Márovicsné Pék Mónika Diplomás ápolóként Szombathelyen végzett 1997-ben, azóta a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Perinatális Intenzív Centrumában dolgozik, immár 28 éve a koraszülöttek ellátásában szívvel-lélekkel. Perinatális szaktanácsadói végzettségéről bemutatkozójában azt mondja, jól kiegészíti szakmai munkáját, mert az ápolásnak megmutatta azt a dimenzióját, amivel a kisbabák kevesebb stresszt és traumát szenvednek el a mindennapi küzdelmeik (és mindennapi ápolásunk) során.