Rúzsa Magdi koncertjén addig ért az embertenger, ameddig a szem ellát

„Még most sem térünk magunkhoz! Mesés és elmondhatatlan, ami volt itt tegnap! Ma megint megyünk, hiszen érkezik hozzánk rengeteg sztárvendég és a Neoton Família Sztárjai! Győrvár, egy álmom vált valóra a tegnapi napon! Köszönöm maga a csoda volt!” – írták ki a Győrvári Sör és Csülök Fesztivál Rúzsa Magdi koncertjén készült drónfotói mellé.

Embertenger Rúzsa Magdi győrvári koncertjén. Fotó: FB/ Győrvári Sör és Csülök Fesztivál

A beszámolók szerint fantasztikus volt a hangulat, csodásak a fények, fiatalok, idősek énekeltek, táncoltak együtt a rendezvénytéren a jó zenére. A színpad két oldalán lévő óriási kivetítőn lehetett látni Rúzsa Magdit közelről.

Rúzsa Magdi a színpad két oldalán lévő óriási kivetítőn volt látható közelről. Fotó: Szijártó Bianka

Szijártó Bianka elmondta:

Rúzsa Magdi, mint mindig, most is nagyon kedves volt, rendkívül közvetlenül kommunikál a közönséggel, szívből beszél az összekötő szövegekben, látszott, hogy nagyon szeretik őt és nagyon a hatása alá kerültek az emberek.

Rúzsa Magdi koncertjén mindenki énekelt és táncolt a fantasztikus fényekkel megtöltött rendezvénytéren. Fotó: FB/Győrvári Sör és Csülökfesztivál

Rúzsa Magdi abba az irányba terel, hogy tegyünk magunkért, a boldogságunkért!

- Rúzsa Magdinak három pici gyermeke van. Elmondta például, hogy nagyon sok nehézségen ment keresztül - szerelmi csalódások, szakítások -, de most nagyon boldog. Engem nagyon megragadott, hogy arra hegyezte ki a mondandóját, hogy terelje az embereket abba az irányba, hogy tegyenek önmagukért, tegyenek azért, hogy boldogok legyenek! - hallottuk Szijártó Biankától.