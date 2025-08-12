augusztus 12., kedd

Ünnep

57 perce

Falunap és új kenyér ünnepe Sajtoskálon - összegyűlt a falu apraja-nagyja

Címkék#zene#Sajtoskál#ünnep#falunap

A hétvégén ismét benépesült a falu főtere, ahol zenével, finomságokkal és vidám programokkal telt a nap. Sajtoskál falunapján az új kenyér megáldása és a közös ünneplés került a középpontba.

Csabai Bernadett
Falunap és új kenyér ünnepe Sajtoskálon - összegyűlt a falu apraja-nagyja

Haller Imre polgármester és Ágh Péter országgyűlési képviselő a sajtoskáli falunapon

Forrás: Facebook/Ágh Péter

Sajtoskál színes programokkal, zenével és finom falatokkal várta a látogatókat a hétvégén megrendezett falunapon. A település utcáit lobogók díszítették, a közösségi tér pedig már kora reggeltől megtelt vidám hangulatú beszélgetésekkel és nevetéssel.

Sajtoskáli falunap
Sajtoskáli falunap
Forrás: Ágh Péter Facebook-oldala

Így telt a falunap Sajtoskálon

A nap folyamán a főzőverseny illatai csalogatták a vendégeket, a gyerekeket pedig lovaglás, sétakocsikázás és Bing Nyuszi műsora szórakoztatta. A délutáni szentmise keretében megáldották az új kenyeret, ezzel is kifejezve a hagyományok tiszteletét.

A rendezvényen köszöntőt mondott Haller Imre polgármester és jelen volt Ágh Péter országgyűlési képviselő is, aki örömét fejezte ki, hogy ismét együtt ünnepelhet a falu közösségével.

Sajtoskál gazdag hagyományait idézték meg a falunapon a fellobogózott utcák és a szentmise, melynek keretében megáldották az új kenyeret. Öröm és megtiszteltetés volt újra találkozni! Hajrá, Sajtoskál! - fogalmazott az országgyűlési képviselő közösségi oldalán.

A színpadon egész nap váltották egymást a fellépők: mulatós dalokkal érkezett Magyar Rózsa, popslágerekkel a Siren zenekar, majd rockzenével az APEX pörgette fel a hangulatot. Pájer Roli bulija után az est fő attrakciója, Szandi lépett színpadra, fergeteges koncerttel koronázva meg a napot. A rendezvény a közösség összetartozásának és a hagyományok ápolásának igazi ünnepe volt – egy nap, amikor mindenki otthon érezhette magát Sajtoskálon.

 

