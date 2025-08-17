Még vehetünk friss sárgabarackot!

A végéhez közeledik a sárgabarack szezonja, de a szombathelyi vásárcsarnokban még találtunk a gyümölcsből: egyik helyen 1790, a másikon 1990 forintért kínálták kilóját. Nem olcsó, de legalább még van.

Még kapható sárgabarack

Fotó: Cseh Gábor

Ez a sárgabarackos süti tuti lehűt!

Aki szeretne, süthet még friss sárgabarackos pitét. Ötletként hoztunk is egy receptet. Ez a joghurtos-sárgabarackos süti gyorsan elkészült és lehűtve igazi nyári édesség.