Helyi közélet
1 órája
Még vehetünk friss sárgabarackot!
A sárgabarack szezonja – az időjárástól függően - általában június végétől augusztus elejéig tart. Aki még lekvárt főzne, vagy csak egy friss sárgabarackos süteményt készítene, annak jó hírünk van. A szombathelyi vásárcsarnokban még kapható a gyümölcs.
Fotó: Cseh Gábor
A végéhez közeledik a sárgabarack szezonja, de a szombathelyi vásárcsarnokban még találtunk a gyümölcsből: egyik helyen 1790, a másikon 1990 forintért kínálták kilóját. Nem olcsó, de legalább még van.
Ez a sárgabarackos süti tuti lehűt!
Aki szeretne, süthet még friss sárgabarackos pitét. Ötletként hoztunk is egy receptet. Ez a joghurtos-sárgabarackos süti gyorsan elkészült és lehűtve igazi nyári édesség.
