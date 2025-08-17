augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mesejurta, kecskebuka, csürdögölő

1 órája

Ilyen volt a sárvári folklórnapok és városünnep első napja – sok fotót hoztunk!

Címkék#Sárvár#játéktér#Tátrai Tibor#városünnep nap#folklór

Idén 44. alkalommal szervezték meg a Sárvári Nemzetközi Folklórnapokat, illetve a most már hagyománnyá vált Városfesztivált. A sárvári folklórnapok szombatjáról kollégánk, Benkő Sándor készített képriportot.

Ilyen volt a sárvári folklórnapok és városünnep első napja – sok fotót hoztunk!

Fotó: Benkő Sándor

A sárvári folklórnapok szombatján a gyerekeket mesejurta várta zenével, játékokkal; Kecskebuka népi játékteret rendeztek be az várudvaron.  A népi kézműves foglalkozások  mellett a Merende műhely bemutatta a Három kívánság című vásári páros alakoskodást; Zámborszki Eszter Társulata: A király nyulait.  Láthattuk a Csűrdöngölő Kulturális Egyesület: Sobri Jóska az én nevem című produkcióját,  Lakatos Róbert és a RÉV folk koncertet adott.  A Csűrdöngölő dalárdában bordalok és bormesék szóltak a borudvarban. Este godfater. koncert volt a nagyszínpadon - Tátrai Tibor és zenésztársai muzsikáltak, dínom-dánommal zárult a nap.      

Sárvári folklórnapok
A sárvári folklórnapok és városünnep első napján Kecskebuka népi játékteret rendeztek be az várudvaron, amely ma is várja a gyerekeket.  Fotó: Benkő Sándor

A sárvári folklórnapok és városünnep második napjának programja

  • Ma 11 órától 16 óráig ismét várja a gyerekeket a Mesejurta zenével, játékokkal, 
  • 15 órától 19 óráig a Kecskebuka népi játéktér az udvaron.  
  • 15 órakor kezdődnek a Népi kézműves foglalkozások, és elkezdődik a Merende műhely Cibere vajda és Koncz király párviadala.  
  • 16 órakor lesz az ünnepélyes fesztiválmegnyitó, 
  • majd a Világok tánca címmel Anglia, Magyarország, Mexikó, Szerbia, Szlovákia csoportjait láthatjuk. 
  • 19:30-tól ifj. Csoóri Sándor és az Ötödik évszak ad koncertet, 
  • 20 órától Mesekocsma lesz – jelenetek a paraszti életből.  
  • 21 órától Szalonna és Bandája ad népzenei koncertet.   

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu