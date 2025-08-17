1 órája
Ilyen volt a sárvári folklórnapok és városünnep első napja – sok fotót hoztunk!
Idén 44. alkalommal szervezték meg a Sárvári Nemzetközi Folklórnapokat, illetve a most már hagyománnyá vált Városfesztivált. A sárvári folklórnapok szombatjáról kollégánk, Benkő Sándor készített képriportot.
Fotó: Benkő Sándor
A sárvári folklórnapok szombatján a gyerekeket mesejurta várta zenével, játékokkal; Kecskebuka népi játékteret rendeztek be az várudvaron. A népi kézműves foglalkozások mellett a Merende műhely bemutatta a Három kívánság című vásári páros alakoskodást; Zámborszki Eszter Társulata: A király nyulait. Láthattuk a Csűrdöngölő Kulturális Egyesület: Sobri Jóska az én nevem című produkcióját, Lakatos Róbert és a RÉV folk koncertet adott. A Csűrdöngölő dalárdában bordalok és bormesék szóltak a borudvarban. Este godfater. koncert volt a nagyszínpadon - Tátrai Tibor és zenésztársai muzsikáltak, dínom-dánommal zárult a nap.
A sárvári folklórnapok és városünnep második napjának programja
- Ma 11 órától 16 óráig ismét várja a gyerekeket a Mesejurta zenével, játékokkal,
- 15 órától 19 óráig a Kecskebuka népi játéktér az udvaron.
- 15 órakor kezdődnek a Népi kézműves foglalkozások, és elkezdődik a Merende műhely Cibere vajda és Koncz király párviadala.
- 16 órakor lesz az ünnepélyes fesztiválmegnyitó,
- majd a Világok tánca címmel Anglia, Magyarország, Mexikó, Szerbia, Szlovákia csoportjait láthatjuk.
- 19:30-tól ifj. Csoóri Sándor és az Ötödik évszak ad koncertet,
- 20 órától Mesekocsma lesz – jelenetek a paraszti életből.
- 21 órától Szalonna és Bandája ad népzenei koncertet.