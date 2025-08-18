Négy nemzet táncaival és színes programokkal indultak a sárvári folklórnapok - fotók

Augusztus 17-én délután hagyományos módon egy fogadással vette kezdetét a programsor. A Nádasdy-vár házasságkötő termében köszöntötte a csoportokat a szervező Nádasdy Kulturális Központ nevében Takács Zoltán Bálint intézményvezető, a város képviseletében Dr. Máhr Tivadar alpolgármester. Sárvár borával és egy sárvári kerámia tárggyal ajándékozták meg a vendég fellépőket. Egy közös tánc koronázta meg a fogadást, amelyen Kondora István polgármester is részt vett. A fesztivál kapcsán a polgármester elmondta: „A városnak és nekem is szívügyem a folklór találkozó, hiszen rengeteg élménnyel kapcsolódunk hozzá. A nemezetek kultúrájából itt minden évben kapunk egy kis ízelítőt és mi is megmutathatjuk magunkat a külföldieknek, a sokszínűség minden formáját átélhetjük ezekben a napokban!”

44. Sárvári Nemzetközi Folklórnapok és a 7. Városfesztivál

Fotó: Mogyoróssy Csongor

Fergeteges hangulat Sárváron

A hivatalos megnyitón Dr. Máhr Tivadar alpolgármester köszöntőjében úgy fogalmazott: „Mindannyian történelmet írunk, hiszen immár 44. alkalommal részesei lehetünk egy remek folklórfesztiválnak, ami az ország legrégebb óta megrendezett fesztiválja. Igyekszünk jó vendéglátók lenni, vigyétek ti is jó hírét Sárvárnak!” - mondta az alpolgármester.

A megnyitó után egy gálaműsor keretében felléptek Mexikó, Anglia és Szlovákia folklórcsoportjai. A színpadról nem hiányozhatott a magyar néptánc, ezt a Pántlika Néptáncegyüttes színvonalas produkciója hozta el Csornáról.