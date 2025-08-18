augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

44. Sárvári Nemzetközi Folklórnapok és a 7. Városfesztivál

48 perce

Négy nemzet táncaival és színes programokkal indultak a sárvári folklórnapok - fotók

Címkék#Sárvár#folklór#program

Augusztus 16–a és 20-a között ismét élettel telnek meg a Nádasdy-vár falai, javában zajlik a 44. Sárvári Nemzetközi Folklórnapok és a 7. Városfesztivál. A hagyományoknak megfelelően a magyar csoportok mellett külföldi fellépők is érkeztek: Anglia, Mexikó és Szlovákia néptáncosai hozták el kulturális örökségüket Sárvárra. Idén nagy hangsúlyt kapnak a családbarát, generációkat összekötő programok - Kondora Anikó tudósítása a Sárvári Nemzetközi Folklórnapok és Városfesztiválról.

Vaol.hu

Augusztus 17-én délután hagyományos módon egy fogadással vette kezdetét a programsor. A Nádasdy-vár házasságkötő termében köszöntötte a csoportokat a szervező Nádasdy Kulturális Központ nevében Takács Zoltán Bálint intézményvezető, a város képviseletében Dr. Máhr Tivadar alpolgármester. Sárvár borával és egy sárvári kerámia tárggyal ajándékozták meg a vendég fellépőket. Egy közös tánc koronázta meg a fogadást, amelyen Kondora István polgármester is részt vett. A fesztivál kapcsán a polgármester elmondta: „A városnak és nekem is szívügyem a folklór találkozó, hiszen rengeteg élménnyel kapcsolódunk hozzá. A nemezetek kultúrájából itt minden évben kapunk egy kis ízelítőt és mi is megmutathatjuk magunkat a külföldieknek, a sokszínűség minden formáját átélhetjük ezekben a napokban!”

44. Sárvári Nemzetközi Folklórnapok és a 7. Városfesztivál
44. Sárvári Nemzetközi Folklórnapok és a 7. Városfesztivál
Fotó: Mogyoróssy Csongor 

Fergeteges hangulat Sárváron

A hivatalos megnyitón Dr. Máhr Tivadar alpolgármester köszöntőjében úgy fogalmazott: „Mindannyian történelmet írunk, hiszen immár 44. alkalommal részesei lehetünk egy remek folklórfesztiválnak, ami az ország legrégebb óta megrendezett fesztiválja. Igyekszünk jó vendéglátók lenni, vigyétek ti is jó hírét Sárvárnak!” - mondta az alpolgármester.

A megnyitó után egy gálaműsor keretében felléptek Mexikó, Anglia és Szlovákia folklórcsoportjai. A színpadról nem hiányozhatott a magyar néptánc, ezt a Pántlika Néptáncegyüttes színvonalas produkciója hozta el Csornáról.

Sárvári folklórnapok

Fotók: Mogyoróssy Csongor

A fesztivál 5 napja során számos családi program közül lehet válogatni. A Nádasdy-vár udvarán kitelepült a Csűrdöngölő Társulat, a Zámborszky Eszter Társulat és a Merende Műhely. Élő szavas mesemondást hallgathatnak a gyerekek egy nagy mesejurtában. A Kecskebuka népi játéktéren egy egész délutánt el lehet tölteni. A mese pedig nem csak a kicsiknek szól, esténként a mesekocsmában a felnőtteknek is jár néhány tanulságos történet.

Könnyűzenei és népzenei koncerteket is vonultat a fesztivál: nagy siker volt Lakatos Róbert és a RÉV. zenekar koncertje, megtelt a várudvar a Tátrai Tibor vezette godfater. együttesre is. A fellépők közt volt Ifj. Csoóri Sándor és az ötödik Évszak, valamint Szalonna és bandája. Hétfőn Pál Utcai Fiúk koncert, kedden Gypo Cicus a kínálat.

A zárónapon, augusztus 20-án a négy nemzet táncosai ismét színpadra lépnek, majd a fesztivál méltó befejezéseként a világhírű Boban Markovic Orkestar ad koncertet. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy csatlakozzon a programokhoz, hiszen a folklórnapok alkalmával nemcsak a népi hagyományokat, hanem a közösségi élményt is ünnepelhetjük. A részletes program elérhető a folklornapok.hu oldalon.

 

