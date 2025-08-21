33 perce
Savaria Karnevál 2025: kövesd nálunk élőben a nyitónap legfontosabb eseményeit!
Ave Savaria! Csütörtökön az ünnepélyes megnyitó ceremóniával veszi kezdetét az XXIV. Savaria Karnevál. Szombathelyen ismét visszatekerjük az idő kerekét és az ókori Savaria mindennapjaiba csöppenhetünk pár napra. Kövesd nálunk élőben az eseményeket, egészen az első nap délutánjától a záróceremóniáig! A Savaria Karnevál 2025-ben is számos remek programmal vár, ezekről korábbi cikkünkből IDE kattintva tudsz tájékozódni! A rendezvény miatt életbelépő útlezárásokról ITT tudsz tájékozódni, a rendőrség bűnmegelőzési tanácsairól pedig ITT írtunk!
Élőben a Savaria Karneválról:
Javában zajlanak az előkészületek a Fő téren
Csütörtökön a déli órákban zajlanak az előkészületek az este startoló Savaria Karnevál előtt. A szervezők még építik a standokat, de sok helyen már lehet vásárolni.
