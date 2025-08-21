3 órája
Savaria Karnevál 2025: kövesd nálunk élőben a nyitónap legfontosabb eseményeit! - fotók, videók
Ave Savaria! Csütörtökön az ünnepélyes megnyitó ceremóniával veszi kezdetét az XXIV. Savaria Karnevál. Szombathelyen ismét visszatekerjük az idő kerekét és az ókori Savaria mindennapjaiba csöppenhetünk pár napra. Kövesd nálunk élőben az eseményeket, egészen az első nap délutánjától a záróceremóniáig! A Savaria Karnevál 2025-ben is számos remek programmal vár, ezekről korábbi cikkünkből IDE kattintva tudsz tájékozódni! A rendezvény miatt életbelépő útlezárásokról ITT tudsz tájékozódni, a rendőrség bűnmegelőzési tanácsairól pedig ITT írtunk!
Élőben a Savaria Karneválról:
Az esti órákban újabb záporok, zivatarok várhatóak
A Kőszegi Időjárás Előrejelzés azt írja, a délután második felétől, estétől nyugat felől többfelé alakul ki zápor, helyenként zivatar.
Bizonytalan az időjárás
– Folyamatosan nézzük a radarképet, kapjuk az előrejelzést az Országos Meteorológia Szolgálattól. A ma estével kapcsolatban nem vagyunk túl optimisták, még kivárunk, nyilatkozta Grünwald Stefánia, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetője. Csütörtök délelőtt azt mondta: úgy tűnik, a megnyitót meg tudják tartani, hasonlóan a Savaria Szimfonikus Zenekar koncertjét. Kérdéses viszont a 21.30-ra hirdetett Tüzes Játék.
Javában zajlanak az előkészületek a Fő téren
Csütörtökön a déli órákban zajlanak az előkészületek az este startoló Savaria Karnevál előtt. A szervezők még építik a standokat, de sok helyen már lehet vásárolni.
Savaria Karnevál 2025
