A Savaria Karnevál olyan, mint minden évben - Pont ezért szeretjük? (fotók)

Mint arról már írtunk, pénteken délután igazi Kusturica filmmé változott a szombathelyi Fő tér. Hosszú évek után ismét a Savaria Karneválon lépett fel a világhírű szerb trombitaművész, Boban Marković és zenekara. Ott voltunk a karneváli borverseny eredményhirdetésén, 19 órától pedig a parádés karneváli felvonuláson.

Savaria Karnevál Szombathelyen: augusztus 22-én este a Forum színpad körül a tér megtelt

Fotó: Kóbor Szonja

Savaria Karnevál: olyan, mint minden évben

Talán nem túlzás azt mondani, Szombathely, a több, mint 2000 éves város minden évben ezekben a napokban mutatja a legszebb arcát: nemcsak szűkebb környezete, Vas vármegye és Nyugat-Dunántúl, hanem tágabb értelemben véve egész Közép-Európa felé.

Savaria a hely, ahol több, mint kétezer éve folyamatosan élnek, és amire ezekben a napokban oda kell figyelni. Íme, a település, találkozási pontunk az egykori Borostyánkőút mentén. Megpróbáltatásokkal, kihívásokkal és sikerekkel tűzdelt, értékekben gazdag történelmi múltunk közös nevezőnk. Ebből adunk ízelítőt, ezt mutatjuk be történelmi játékokon, az egyházi és városi kiállítóterekben, a levéltárban és persze a jelmezes felvonulásokon a Szombathelyre látogatóknak ezekben a napokban.

Az idei Savaria karnevál is "olyan, mint minden évben" - hallottuk több helyről, ám úgy tűnik, sokakat éppen ez a kiszámíthatóság, a biztonságos szórakozási lehetőség vonz. A huszonötéves tradícióval bíró történelmi fesztivál forgatagában pénteken este is csak tyúklépésben lehetett haladni, hömpölygött a tömeg a Fő téren, a Thököly utcában és a Borok utcájában is. A frissen sültek, édességek, perecek és más nassolnivalók mellett számos csecsebecsét, táskákat, dísz- és kerámiatárgyakat, játékokat, bőrdíszműves termékeket kínáltak/kínálnak az árusok a több ezer látogatónak. Hosszú sorokat azonban inkább a magyar borokat, pálinkákat és kézműves söröket árusító pultok előtt láttunk.