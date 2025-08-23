59 perce
A Savaria Karnevál olyan, mint minden évben - Pont ezért szeretjük? (fotók)
Javában zajlanak Szombathely legnagyobb fesztiváljának programjai. A Forum színpadon a Vígszínház színészei csaknem kétórás örömzenélésükkel koronázták meg a Savaria Karnevál pénteki napját. A Grund - vígszínházi fiúzenekar szombathelyi koncertjéről sok képet hoztunk.
Savaria Karnevál Szombathelyen: augusztus 22-én A Grund - vígszínházi fiúzenekar lépett fel a Forum színpadon
Fotó: Kóbor Szonja
Mint arról már írtunk, pénteken délután igazi Kusturica filmmé változott a szombathelyi Fő tér. Hosszú évek után ismét a Savaria Karneválon lépett fel a világhírű szerb trombitaművész, Boban Marković és zenekara. Ott voltunk a karneváli borverseny eredményhirdetésén, 19 órától pedig a parádés karneváli felvonuláson.
Savaria Karnevál: olyan, mint minden évben
Talán nem túlzás azt mondani, Szombathely, a több, mint 2000 éves város minden évben ezekben a napokban mutatja a legszebb arcát: nemcsak szűkebb környezete, Vas vármegye és Nyugat-Dunántúl, hanem tágabb értelemben véve egész Közép-Európa felé.
Savaria a hely, ahol több, mint kétezer éve folyamatosan élnek, és amire ezekben a napokban oda kell figyelni. Íme, a település, találkozási pontunk az egykori Borostyánkőút mentén. Megpróbáltatásokkal, kihívásokkal és sikerekkel tűzdelt, értékekben gazdag történelmi múltunk közös nevezőnk. Ebből adunk ízelítőt, ezt mutatjuk be történelmi játékokon, az egyházi és városi kiállítóterekben, a levéltárban és persze a jelmezes felvonulásokon a Szombathelyre látogatóknak ezekben a napokban.
Az idei Savaria karnevál is "olyan, mint minden évben" - hallottuk több helyről, ám úgy tűnik, sokakat éppen ez a kiszámíthatóság, a biztonságos szórakozási lehetőség vonz. A huszonötéves tradícióval bíró történelmi fesztivál forgatagában pénteken este is csak tyúklépésben lehetett haladni, hömpölygött a tömeg a Fő téren, a Thököly utcában és a Borok utcájában is. A frissen sültek, édességek, perecek és más nassolnivalók mellett számos csecsebecsét, táskákat, dísz- és kerámiatárgyakat, játékokat, bőrdíszműves termékeket kínáltak/kínálnak az árusok a több ezer látogatónak. Hosszú sorokat azonban inkább a magyar borokat, pálinkákat és kézműves söröket árusító pultok előtt láttunk.
Karneváli gasztro: jóllakhatunk, de mennyiből?
A Grund - vígszínházi fiúzenekar a Forum színpadon
Este 9 órakor a Forum színpadon Nemes Judit, az est moderátora köszöntötte az egybegyűlteket, és komferálta fel A Grund - vígszínházi fiúzenekart. Fesztbaum Béla, a zenekar ötletgazdája, atyja osztotta meg történüket, ami a Dés-Geszti-Grecsó nevéhez fűződő Pál Utcai Fiúk zenés játék vígszínházi ősbemutatójával kezdődött. A formáció sikere azóta is töretlen: Szombathelyen is a legkisebbektől a 70+-os örök ifjakig több ezren mulattak koncertjük alatt. A Pál Utcai Fiúk előadásából ismert dalok mellett Presser Gábor immár több évtizede töretlen népszerűségnek örvendő számait is együtt énekelte a közönség a fiúzenekarral.
Még most sincs késő csatlakozni a fesztiválozók sokaságához és római jelmezt ölteni, hiszen a Savaria Karnevál szombat este ér még csúcspontjára: a programokról itt tájékozódhat.
Wunderlich József, Ember Márk, Zoltán Áron, Medveczky Balázs és Fesztbaum Béla csaknem kétórás előadásáról sok képet hoztunk. Nézze meg galériánkat!
A Grund - vígszínházi fiúzenekar a Savaria KarneválonFotók: Kóbor Szonja
