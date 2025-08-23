1 órája
Tógában, kosárlabdával, gyerekkel, lángossal - így karneváloznak városunk közszereplői
Szombathely történelmi időutazásából a közéleti szereplők is kiveszik részüket. Tógában, kosárlabdával, gyerekkel, lángossal - a huszonnegyedik Savaria Karneválról számos képet megosztottak már közösségi felületeiken.
A történelmi időutazás mindenkit magával ragad Szombathelyen, nem kivételek ez alól a közéleti szereplők sem. Megnéztük, hogyan kapcsolódnak a Savaria Karnevál forgatagába a politikusok és más közéleti szereplők, mutatjuk különleges körképünket.
Ave Savaria - írta szombati Facebook-posztjában Vámos Zoltán főispán, a szombathelyi választókerület kormánypárti elnöke, aki több képet is megosztott a pénteki karneváli felvonulásról. A történelmi forgatagban feleségével, dr. Takáts Eszterrel, Ágh Ernő önkormányzati képviselővel és dr. Balázsy Péter vármegyei jegyzővel közösen vonult.
A Savaria Karneválon is pattog a kosárlabda
Dr. Nemény András polgármester számára ezek a napok sűrű programsort tartogatnak: ám a karneválnyitó ceremőnián, a seregszemléken és más, protokolláris feladatokon túl szakított időt arra, hogy a városháza előtti Bajnokok terét kipróbálja.
Mert a rómaiak is szerettek játszani. Bár a tógát nem pont erre találták ki
- írta a megosztott videó mellé.
Megtudtuk azt is: a polgármester dr. László Győző alpolgármesterrel közösen mondott köszönetet Boban Markovićnak aki ingyen vállalta a fellépést a Savaria Karneválon, ezzel támogatva a rendezvényt.
Táncra perdítette a karneváli közönséget Boban Marković és zenekara - fotók, videó
Kelemen Krisztián tanácsnok feleségével és gyermekeikkel közösen vettek részt a pénteki felvonuláson, a Berzsenyi téren is fotózkodtak a Vármegyeházánál.
Ugyancsak családjával járta végig a karnevál vásározó helyeit Horváth Gábor önkormányzati képviselő, aki azt írta pénteki bejegyésében: "A szeles időjárás sem tartott vissza minket a kalandvári programoktól. Mindenkinek jó időutazást kívánunk a Savaria Karneválon!"
Karneváli szerelem: itt ismerkedtek meg, most a 20. házassági évfordulójukat ünnepelték Szombathelyen
Szombaton pedig többen a Vásárcsarnokban indították a napot: Putz Attila önkormányzati képviselő, dr. Horváth Attila alpolgármester és dr. László Győző lángost reggelizett - tudtuk meg az alpolgármester Facebook-posztjából.
Ki hogyan tölti a karneváli napokat? Kommentben várjuk a fotókat, hozzászólásokat!
