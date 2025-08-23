Tógában, kosárlabdával, gyerekkel, lángossal - így karneváloznak városunk közszereplői

A történelmi időutazás mindenkit magával ragad Szombathelyen, nem kivételek ez alól a közéleti szereplők sem. Megnéztük, hogyan kapcsolódnak a Savaria Karnevál forgatagába a politikusok és más közéleti szereplők, mutatjuk különleges körképünket.

A Savaria Karnevál pénteki felvonulásán Ágh Ernő önkormányzati képviselő, dr. Balázsy Péter vármegyei jegyző, dr. Takáts Eszter és Vámos Zoltán főispán

Fotó: VN/Vámos Zoltán Facebook-oldala

Ave Savaria - írta szombati Facebook-posztjában Vámos Zoltán főispán, a szombathelyi választókerület kormánypárti elnöke, aki több képet is megosztott a pénteki karneváli felvonulásról. A történelmi forgatagban feleségével, dr. Takáts Eszterrel, Ágh Ernő önkormányzati képviselővel és dr. Balázsy Péter vármegyei jegyzővel közösen vonult.

A Savaria Karneválon is pattog a kosárlabda

Dr. Nemény András polgármester számára ezek a napok sűrű programsort tartogatnak: ám a karneválnyitó ceremőnián, a seregszemléken és más, protokolláris feladatokon túl szakított időt arra, hogy a városháza előtti Bajnokok terét kipróbálja.

Mert a rómaiak is szerettek játszani. Bár a tógát nem pont erre találták ki

- írta a megosztott videó mellé.

Megtudtuk azt is: a polgármester dr. László Győző alpolgármesterrel közösen mondott köszönetet Boban Markovićnak aki ingyen vállalta a fellépést a Savaria Karneválon, ezzel támogatva a rendezvényt.