Savaria Karnevál 2025

1 órája

Tógában, kosárlabdával, gyerekkel, lángossal - így karneváloznak városunk közszereplői

Szombathely történelmi időutazásából a közéleti szereplők is kiveszik részüket. Tógában, kosárlabdával, gyerekkel, lángossal - a huszonnegyedik Savaria Karneválról számos képet megosztottak már közösségi felületeiken.

Tömböly Ágnes

A történelmi időutazás mindenkit magával ragad Szombathelyen, nem kivételek ez alól a közéleti szereplők sem. Megnéztük, hogyan kapcsolódnak a Savaria Karnevál forgatagába a politikusok és más közéleti szereplők, mutatjuk különleges körképünket. 

savaria karnevál
A Savaria Karnevál pénteki felvonulásán Ágh Ernő önkormányzati képviselő, dr. Balázsy Péter vármegyei jegyző, dr. Takáts Eszter és Vámos Zoltán főispán 
Fotó: VN/Vámos Zoltán Facebook-oldala

Ave Savaria - írta szombati Facebook-posztjában Vámos Zoltán főispán, a szombathelyi választókerület kormánypárti elnöke, aki több képet is megosztott a pénteki karneváli felvonulásról. A történelmi forgatagban feleségével, dr. Takáts Eszterrel, Ágh Ernő önkormányzati képviselővel és dr. Balázsy Péter vármegyei jegyzővel közösen vonult. 

A Savaria Karneválon is pattog a kosárlabda

Dr. Nemény András polgármester számára ezek a napok sűrű programsort tartogatnak: ám a karneválnyitó ceremőnián, a seregszemléken és más, protokolláris feladatokon túl szakított időt arra, hogy a városháza előtti Bajnokok terét kipróbálja. 

Mert a rómaiak is szerettek játszani. Bár a tógát nem pont erre találták ki

 - írta a megosztott videó mellé.  

Megtudtuk azt is: a polgármester dr. László Győző alpolgármesterrel közösen mondott köszönetet Boban Markovićnak aki ingyen vállalta a fellépést a Savaria Karneválon, ezzel támogatva a rendezvényt. 

Kelemen Krisztián tanácsnok feleségével és gyermekeikkel közösen vettek részt a pénteki felvonuláson, a Berzsenyi téren is fotózkodtak a Vármegyeházánál. 

Kelemen Krisztián tanácsnok családjával együtt vett részt a Savaria Karnevál pénteki felvonulásán 
Fotó: VN/Kelemen Krisztián Facebook-oldala

Ugyancsak családjával járta végig a karnevál vásározó helyeit Horváth Gábor önkormányzati képviselő, aki azt írta pénteki bejegyésében: "A szeles időjárás sem tartott vissza minket a kalandvári programoktól. Mindenkinek jó időutazást kívánunk a Savaria Karneválon!"

Szombaton pedig többen a Vásárcsarnokban indították a napot: Putz Attila önkormányzati képviselő, dr. Horváth Attila alpolgármester és dr. László Győző lángost reggelizett - tudtuk meg az alpolgármester Facebook-posztjából. 

Ki hogyan tölti a karneváli napokat? Kommentben várjuk a fotókat, hozzászólásokat!

 

 

