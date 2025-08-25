27 perce
Négy nap az ókorban: ízek, illatok, hangulatok a XXIV. Savaria Karneválról - fotók, videók
Koncertek, felvonulás, vásár. Így zajlott az idei Savaria Karnevál.
Már a hét közepén elkezdődött a karneváli sürgés Szombathelyen. Kordonok jelentek meg a forgalmas útszakaszok mellett jelölve, itt hamarosan légiósok masíroznak majd. Szerdán már megjelentek az első fabódék, standok is a Fő téren, csütörtök délelőttre pedig már csak arra vártak, hogy megteljenek különböző finomságokkal, vagy kézműves portékákkal. A nyitónap délelőttje főként az időjárás miatti izgalommal telt. Feszülten figyelték az előrejelzéseket a karneválozók és a szervezők is, de végül megkegyelmezett az idő a Savaria Karneválnak.
Így zajlott a 2025-ös Savaria Karnevál
Elsőként csütörtökön délután a Zsidó Udvar nyílt meg, itt a program a nyitónapon meglepetéskoncerttel indult, Animával zárul! A karneváli időszámítás kezdetét a hagyományoknak megfelelően, a légiósok bemasírozása jelezte, hogy a Fő téren – ami ekkorra már teljesen megtelt – 20 órakor kezdetét veszi a hivatalos megnyitóceremónia, a Karneválnyitó keretjáték, ami ezúttal az Ízisz kultuszt helyezte fókuszba. Mielőtt azonban a szertartás papjai feláldoztak volna egy terményekkel megpakolt hajót, dr. Nemény András megnyitotta az idei karnevált, amely mint fogalmazott, összeköti a múltunkat és jelenünket. Ave Savaria, ave Szombathely! A megnyitóünnepséget a Savaria Szimfonikus Zenekar koncertje zárta.
Savaria Karnevál nyitó ceremóniaFotók: Szendi Péter
A karneválnyitó ceremóniának megkegyelmezett az időjárás, a kérdés már csak a későbbi tüzes bemutató volt. Végül csütörtökön este elvonultak a felhők, és sikerült megtartani a tüzes játékokat is a Történelmi Témaparkban.
A tűz gyermekei varázsoltak a Savaria KarneválonFotók: Kóbor Szonja
A pénteki délelőtt, ahogy szokott, csendesen indult. Éjszaka eső áztatta a várost, de délelőtt már éledeztek a karneválozók. A pénteki időjárás előrjelzések szerint maximum csak a szél szólhatott bele a karneváli programokba. Ez annyiban mutatkozott meg végül, hogy a fáklyák kimaradtak az esti felvonulásból. A programok sora a Történelmi Témaparkban a római legiók seregszemléjével kezdődött.
Felvonultak a legiók, az ókori római hadsereg egységeiFotók: Szendi Péter
Röviddel dél után tettünk egy kört a vásárban, ahol szemügyre vettük a kínálatot és persze az árakat is. Találtunk népi étkeket, a lepényt és a kürtős kalácsot, a divatos street foodot, a sört és bort – régóta nem az a kérdés, hogy jóllakhatunk-e, sokkal inkább, hogy mennyiből.
Délután öt óra magasságában a Savaria Karnevál Legjobb Bora cím eredményhirdetésére is sor került. 2025-ben ez az Agancsos Pincészet „Merlot 2021” száraz vörösbora lett. Ezt pedig Boban Markovic és zenekara követte.
Boban Marković Orkestar SzombathelyenFotók: Szemes Dániel
Este 7 órától pedig kezdetét vette a hagyományos felvonulás. A több száz maskarás felvonuló idén is színpompás menetben nyerte el a nézők csodálatát. Római légiósok, középkori vitézek, mutatványosok idézték fel a múltat a Savaria Karnevál menetében.
Savaria Karnevál - 2025 augusztus 22.Fotók: Kóbor Szonja
Az este csúcspontja pedig a Forum színpadon a Vígszínház színészei csaknem kétórás örömzenélése volt. A Grund - vígszínházi fiúzenekar szombathelyi koncertjéről sok képet hoztunk.
A Grund - vígszínházi fiúzenekar a Savaria KarneválonFotók: Kóbor Szonja
Az estét még egy 20. házassági évforduló is megkoronázta.
Karneváli szerelem: itt ismerkedtek meg, most a 20. házassági évfordulójukat ünnepelték Szombathelyen
Szombaton megtelt a Bajnokok tere, ahol a Falco sportolóival lehetett találkozni, valamint a Történelmi Témapark is, ahol Kassai Lajos és tanítványai tartottak bemutatót.
Kassai Lajos a Savaria KarneválonFotók: Kóbor Szonja
Délután ismét feszült előrejelzés figyelés következett ugyanis a szombati, a felvonulások legfontosabbika. Percekkel az indulás előtt mentő és pár csepp eső is borzolta a kedélyeket, végül aztán elindult a menet. A menet indulása előtt jó negyed órával cseperegni kezdett az eső, ezért az érzékenyebbek fejében egy pillanatra megfordulhatott, hogy lefújják az egészet, de valószínűleg a szervezőkben ez fel sem merült, mert az időjárás gyorsan megkegyelmezett. Érkezett viszont egy szirénázó mentőautó, mire azonban a felvonulók elindultak volna, már el is hagyta a Fő teret. Aki egy felvonulást látott, az látta az összeset – gondolhatnánk, de azért ez nem teljesen így van. Ha jó helyről figyeljük a vonulókat, és mellé még szerencsések is vagyunk, akkor juthat nekünk cukorka bőven, simogathatunk lovat, megérinthetjük egy barbár dárdáját, fél méterről csodálkozhatunk rá ahogyan a tűznyelő lány szájában egyszerűen csak kihuny a láng és egy fotó erejéig még a velocipédre is felpattanhatunk.
Szombati felvonulás a Savaria Karneválon 1.Fotók: Unger Tamás
Szombati felvonulás a Savaria Karneválon 2.Fotók: Unger Tamás
Az estét pedig Péterfy Bori koncertje koronázta meg, aki bebizonyította, hogy korunk egyik legmenőbb énekesnője.
Péterfy Bori SzombathelyenFotók: Kóbor Szonja
Vasárnap pedig véget ért a 24-ik Savaria Történelmi Karnevál, hivatalosan a 20 órakor megtartott záróceremóniával, de az esti levezető programokon részt lehetett még venni. Tavaly a látogatószám a 120 ezret is meghaladta, hogy idén mennyi embert vonzott Szombathely legnagyobb fesztiválja persze még nem tudni, de hogy sokan voltak és mindenki talált magának kedvére való műsort, az biztos, tekintve, hogy idén is több mint 300 program közül válogathattak az érdeklődők.
Savaria Karnevál 2025
