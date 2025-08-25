Négy nap az ókorban: ízek, illatok, hangulatok a XXIV. Savaria Karneválról - fotók, videók

Már a hét közepén elkezdődött a karneváli sürgés Szombathelyen. Kordonok jelentek meg a forgalmas útszakaszok mellett jelölve, itt hamarosan légiósok masíroznak majd. Szerdán már megjelentek az első fabódék, standok is a Fő téren, csütörtök délelőttre pedig már csak arra vártak, hogy megteljenek különböző finomságokkal, vagy kézműves portékákkal. A nyitónap délelőttje főként az időjárás miatti izgalommal telt. Feszülten figyelték az előrejelzéseket a karneválozók és a szervezők is, de végül megkegyelmezett az idő a Savaria Karneválnak.

Készülődik a Savaria Karnevál!

Forrás: Horváth Balázs

Így zajlott a 2025-ös Savaria Karnevál

Elsőként csütörtökön délután a Zsidó Udvar nyílt meg, itt a program a nyitónapon meglepetéskoncerttel indult, Animával zárul! A karneváli időszámítás kezdetét a hagyományoknak megfelelően, a légiósok bemasírozása jelezte, hogy a Fő téren – ami ekkorra már teljesen megtelt – 20 órakor kezdetét veszi a hivatalos megnyitóceremónia, a Karneválnyitó keretjáték, ami ezúttal az Ízisz kultuszt helyezte fókuszba. Mielőtt azonban a szertartás papjai feláldoztak volna egy terményekkel megpakolt hajót, dr. Nemény András megnyitotta az idei karnevált, amely mint fogalmazott, összeköti a múltunkat és jelenünket. Ave Savaria, ave Szombathely! A megnyitóünnepséget a Savaria Szimfonikus Zenekar koncertje zárta.