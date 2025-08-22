1 órája
Savaria Karnevál 2025: kövesd nálunk élőben a péntek legfontosabb eseményeit! - fotók, videók
Dübörög a karnevál! Számos programmal várnak Szombathelyen!
Forrás: Szendi Péter
Ave Savaria! Csütörtökön az ünnepélyes megnyitó ceremóniával vette kezdetét az XXIV. Savaria Karnevál. Szombathelyen ismét visszatekerjük az idő kerekét és az ókori Savaria mindennapjaiba csöppenhetünk pár napra. Kövesd nálunk élőben az eseményeket, egészen az első nap délutánjától a záróceremóniáig! A Savaria Karnevál 2025-ben is számos remek programmal vár, ezekről korábbi cikkünkből IDE kattintva tudsz tájékozódni! A rendezvény miatt életbelépő útlezárásokról ITT tudsz tájékozódni, a rendőrség bűnmegelőzési tanácsairól pedig ITT írtunk!
Élőben a Savaria Karneválról:
Karnevál időjárás: a figyelmeztetés még érvényben van péntekre, de hamarosan jön a változás
A HungaroMet előrejelzése szerint pénteken a felhőzet továbbhalad délkelet felé, estére már inkább csak az ország keleti felén fordulhatnak elő borongós területek.
A csütörtöki nap eseményeit itt találod:
Savaria Karnevál 2025: kövesd nálunk élőben a nyitónap legfontosabb eseményeit! - fotók, videók
Savaria Karnevál 2025
- Ave Savaria, ave Szombathely, elkezdődött a karnevál! - fotók
- Döntöttek: Megtartják a Savaria Karnevál nyitó ceremóniáját
- Zsidó udvar: meglepetéskoncerttel indult, Animával zárul!
- Festett minta, nőies fazon – ilyen az idei római divat-fotók, videó
- Bizonytalan az időjárás: így terveznek a Karnevál szervezői a mai megnyitóval és a Tüzes Játékkal