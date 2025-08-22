augusztus 22., péntek

Savaria Karnevál 2025

1 órája

Savaria Karnevál 2025: kövesd nálunk élőben a péntek legfontosabb eseményeit! - fotók, videók

Dübörög a karnevál! Számos programmal várnak Szombathelyen!

Savaria Karnevál 2025: kövesd nálunk élőben a péntek legfontosabb eseményeit! - fotók, videók

Forrás: Szendi Péter

Ave Savaria! Csütörtökön az ünnepélyes megnyitó ceremóniával vette kezdetét az XXIV. Savaria Karnevál. Szombathelyen ismét visszatekerjük az idő kerekét és az ókori Savaria mindennapjaiba csöppenhetünk pár napra. Kövesd nálunk élőben az eseményeket, egészen az első nap délutánjától a záróceremóniáig! A Savaria Karnevál 2025-ben is számos remek programmal vár, ezekről korábbi cikkünkből IDE kattintva tudsz tájékozódni! A rendezvény miatt életbelépő útlezárásokról ITT tudsz tájékozódni, a rendőrség bűnmegelőzési tanácsairól pedig ITT írtunk!

Forrás: Szendi Péter

Élőben a Savaria Karneválról:

Karnevál időjárás: a figyelmeztetés még érvényben van péntekre, de hamarosan jön a változás

A HungaroMet előrejelzése szerint pénteken a felhőzet továbbhalad délkelet felé, estére már inkább csak az ország keleti felén fordulhatnak elő borongós területek.

A csütörtöki nap eseményeit itt találod:

 

