3 órája
Savaria Karnevál 2025: kövesd nálunk élőben a péntek legfontosabb eseményeit! - fotók, videók
Dübörög a karnevál! Számos programmal várnak Szombathelyen!
Forrás: Szendi Péter
Ave Savaria! Csütörtökön az ünnepélyes megnyitó ceremóniával vette kezdetét az XXIV. Savaria Karnevál. Szombathelyen ismét visszatekerjük az idő kerekét és az ókori Savaria mindennapjaiba csöppenhetünk pár napra. Kövesd nálunk élőben az eseményeket, egészen az első nap délutánjától a záróceremóniáig! A Savaria Karnevál 2025-ben is számos remek programmal vár, ezekről korábbi cikkünkből IDE kattintva tudsz tájékozódni! A rendezvény miatt életbelépő útlezárásokról ITT tudsz tájékozódni, a rendőrség bűnmegelőzési tanácsairól pedig ITT írtunk!
Élőben a Savaria Karneválról:
Ugrás az időben: felvonultak a legiók, az ókori római hadsereg egységei
Az antikvitást képviselő hagyományőrző csoportok állomásoznak három napig a XXIV. Savaria Történelmi Karnevál egyik központi helyszínén, a Történelmi Témaparkban (Ferences-kert), ahol pénteken a római legiók seregszemléjével kezdődött a programok sora.
Ugrás az időben: felvonultak a legiók, az ókori római hadsereg egységei - fotók
Képeket hoztunk az éledező karneválról
Nyitnak az ételes bódék, tolakodnak az illatok és nő a vásárlási kedv.
Pénteki időjárás: a szél beleszólhat a karneváli programokba
– Déltől napsütés várható, ez a legfrissebb információnk. Úgy tervezünk, hogy ma végig minden karneváli programot megtartunk, egy sem fog elmaradni – hallottuk Grünwald Stefániától, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől. Hozzátette: a szél miatt sárga riasztás van, ami a Savaria Karnevál tüzes programjaiban okozhat módosulást, ha nagy szél lesz, akkor ezek helyett más artista programot terveznek be, illetve a fáklyás felvonulás fáklyák nélkül valósul meg.
Karnevál időjárás: a figyelmeztetés még érvényben van péntekre, de hamarosan jön a változás
A HungaroMet előrejelzése szerint pénteken a felhőzet továbbhalad délkelet felé, estére már inkább csak az ország keleti felén fordulhatnak elő borongós területek.
A csütörtöki nap eseményeit itt találod:
Savaria Karnevál 2025: kövesd nálunk élőben a nyitónap legfontosabb eseményeit! - fotók, videók
Savaria karnevál: az Animasongs-koncertről hoztunk egy galériányi képet!
