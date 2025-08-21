1 órája
Ave Savaria, ave Szombathely, elkezdődött a karnevál! - fotók
A légiósok bemasírozásával, a polgármesteri köszöntővel és a karneválnyitó keretjátékkal hivatalosan is kezdetét vette a 24. Savaria Történelmi Karnevál.
A szombathelyi nyár immár 24 éve elképzelhetetlen a Savaria Karnevál nélkül. Az idén is négy naposra hízott fesztivál kezdetének legbiztosabb jele, hogy a belváros egyetlen hatalmas arénává alakul, ahol az autósokat már nem tűrik meg, ellenben szívesen látják a portékáikat áruló árusokat, mutatványosokat, komédiásokat. Mostantól a tógába öltözött polgárok és az időről időre megjelenő légiósok látványa lesz a természetes vasárnap estig.
Megtartották a Savaria Karnevál megnyitóját
Bár délután óta volt idő karneváli hangulatba kerülni, a hagyományoknak megfelelően, a légiósok bemasírozása jelezte, hogy a Fő téren – ami ekkorra már teljesen megtelt – 20 órakor kezdetét veszi a hivatalos megnyitóceremónia, a Karneválnyitó keretjáték, ami ezúttal az Ízisz kultuszt helyezte fókuszba. Mielőtt azonban a szertartás papjai feláldoztak volna egy terményekkel megpakolt hajót, dr. Nemény András megnyitotta az idei karnevált, amely mint fogalmazott, összeköti a múltunkat és jelenünket. Ave Savaria, ave Szombathely! A megnyitóünnepséget a Savaria Szimfonikus Zenekar koncertje zárta.
Savaria Karnevál nyitó ceremóniaFotók: Szendi Péter
