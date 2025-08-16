Fotók: így készül Szombathely a Savaria Történelmi Karneválra

Mint azt megírtuk, az előzetes hírekkel ellentétben mégis négy napon át tart majd a történelmi időutazás. Augusztus 21-24. között rendezik meg a 24. Savaria karnevált Szombathelyen.

Savaria karnevál: épül a római város

Fotó: CSG

Azóta kiderült az is, melyik lezs a Savaria Karnevál 2025 legjobb bora. Többek között összeszedtük már azt is, melyik fellépőket várják a legtöbben a Savaria Karneválra.

Most pedig itt vannak az első bizonyítékok: épül a római város. Megjelent a bódé a Fő téren és már egy lelátó is kinőtt a földből.