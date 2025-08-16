augusztus 16., szombat

Lelátó nőtt ki a földből

1 órája

Fotók: így készül Szombathely a Savaria Történelmi Karneválra

Néhány nap és megkezdődik a történelmi időutazás, Szombathely magára ölti római ruháját. A szervezők idén is több tízezer látogatót várnak a Savaria karneválra. A belvárosban már javában zajlanak az előkészületek - fotókat is hoztunk.

Fotók: így készül Szombathely a Savaria Történelmi Karneválra

Mint azt megírtuk, az előzetes hírekkel ellentétben mégis négy napon át tart majd a történelmi időutazás. Augusztus 21-24. között rendezik meg a 24. Savaria karnevált Szombathelyen. 

Savaria karnevál: épül a római város
Savaria karnevál: épül a római város
Fotó: CSG

Savaria karnevál 2025: épül a római város

Azóta kiderült az is, melyik lezs a Savaria Karnevál 2025 legjobb bora.  Többek között összeszedtük már azt is, melyik fellépőket várják a legtöbben a Savaria Karneválra. 

Most pedig itt vannak az első bizonyítékok: épül a római város. Megjelent a bódé a Fő téren és már egy lelátó is kinőtt a földből. 

Karneváli előkészültek - 2025 augusztus

Fotók: Cseh Gábor

 

 

 

 

 

