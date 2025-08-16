1 órája
Fotók: így készül Szombathely a Savaria Történelmi Karneválra
Néhány nap és megkezdődik a történelmi időutazás, Szombathely magára ölti római ruháját. A szervezők idén is több tízezer látogatót várnak a Savaria karneválra. A belvárosban már javában zajlanak az előkészületek - fotókat is hoztunk.
Mint azt megírtuk, az előzetes hírekkel ellentétben mégis négy napon át tart majd a történelmi időutazás. Augusztus 21-24. között rendezik meg a 24. Savaria karnevált Szombathelyen.
Savaria karnevál 2025: épül a római város
Azóta kiderült az is, melyik lezs a Savaria Karnevál 2025 legjobb bora. Többek között összeszedtük már azt is, melyik fellépőket várják a legtöbben a Savaria Karneválra.
Most pedig itt vannak az első bizonyítékok: épül a római város. Megjelent a bódé a Fő téren és már egy lelátó is kinőtt a földből.
Karneváli előkészültek - 2025 augusztusFotók: Cseh Gábor