Csütörtökön a déli órákban zajlanak az előkészületek az este startoló Savaria Karnevál előtt. A szervezők még építik a standokat, de sok helyen már most is lehet vásárolni.

Hamarosan startol a 2025-ös Savaria Karnevál!

Forrás: Horváth Balázs

Célegyenesben a Savaria Karnevál

A szombathelyi Fő téren sokan vannak már délben is. A Savaria Karnevál 2025-ös hivatalos megnyitója csütörtökön este 20:00-kor kezdődik, ha az időjárás is kegyes lesz hozzánk. A programok viszont már előbb elkezdődnek, 17:30-tól a Zsidó udvar már nyitva áll. A nyitóceremóniát és a csütörtöki nap eseményeit kövesd élőben a vaol.hu-n!