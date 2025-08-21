augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Savaria Karnevál 2025

37 perce

Hamarosan startol a 2025-ös Savaria Karnevál!

Címkék#Fő téren#Savaria Karnevál#program

Vaol.hu
Hamarosan startol a 2025-ös Savaria Karnevál!

Forrás: Horváth Balázs

Csütörtökön a déli órákban zajlanak az előkészületek az este startoló Savaria Karnevál előtt. A szervezők még építik a standokat, de sok helyen már most is lehet vásárolni.

Savaria Karnevál
Hamarosan startol a 2025-ös Savaria Karnevál!
Forrás: Horváth Balázs

Célegyenesben a Savaria Karnevál

A szombathelyi Fő téren sokan vannak már délben is. A Savaria Karnevál 2025-ös hivatalos megnyitója csütörtökön este 20:00-kor kezdődik, ha az időjárás is kegyes lesz hozzánk. A programok viszont már előbb elkezdődnek, 17:30-tól a Zsidó udvar már nyitva áll. A nyitóceremóniát és a csütörtöki nap eseményeit kövesd élőben a vaol.hu-n!

Karneváli előkészületek a megnyitó előtt csütörtökön

Fotók: Horváth Balázs

Savaria Karnevál 2025

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu