Savaria Karnevál 2025
3 órája
Hamarosan startol a 2025-ös Savaria Karnevál!
Forrás: Horváth Balázs
Csütörtökön a déli órákban zajlanak az előkészületek az este startoló Savaria Karnevál előtt. A szervezők még építik a standokat, de sok helyen már most is lehet vásárolni.
Célegyenesben a Savaria Karnevál
A szombathelyi Fő téren sokan vannak már délben is. A Savaria Karnevál 2025-ös hivatalos megnyitója csütörtökön este 20:00-kor kezdődik, ha az időjárás is kegyes lesz hozzánk. A programok viszont már előbb elkezdődnek, 17:30-tól a Zsidó udvar már nyitva áll. A nyitóceremóniát és a csütörtöki nap eseményeit kövesd élőben a vaol.hu-n!
Karneváli előkészületek a megnyitó előtt csütörtökönFotók: Horváth Balázs
3 órája
Savaria Karnevál 2025: kövesd nálunk élőben a nyitónap legfontosabb eseményeit! - fotók, videók
3 órája
Bizonytalan az időjárás: így terveznek a Karnevál szervezői a mai megnyitóval és a Tüzes Játékkal
