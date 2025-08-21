Ezt a három programot nagyon várjuk a Savaria Karneválon!

Ezek az általunk leginkább várt programok a Savaria Karneválon!

Már nagyon várjuk a Savaria Karnevált!

Ahogy minden évben, így idén is a koncertek mellett rengeteg helyszín, rengeteg kísérőprogramjával kedvez nekünk a Savaria Karnevál, így érdemes időben megtervezni saját programunkat, hogy mik azok, amiket semmiképp sem hagynánk ki. A hétvégi programok tervezéséhez alábbi cikkünk nyújt segítséget!

Várt programok a Savaria Karneválon

1. Női római viseletbemutató - Colonia Rostallo

A karnevál alatt két alkalommal is lehetőség lesz megtekinteni a korhű, római női viseleteket a Történelmi Témaparkban. Ha kíváncsi vagy, mit hordtak a rómaiak a harctéren kívül, akkor itt a lehetőség, hogy átéld, ahogy a korhű ruhák és kiegészítők segítségével életre keltik a Colonia Rostallo hölgyei a rómaiak mindennapjait augusztus 22-én 12:50 és 23-án 13:15-kor!

Női római viseletbemutató is lesz a Savaria Karneválon.

2. Bibliai ételkóstoló

Ha érdekel, milyen ételeket ettek Jézus korában az emberek, mik voltak az étekezési szokásaik, akkor ne hagyd ki ezt az egyedi gasztroélményt 23-án 16:30-tól este 18:00 óráig a Castrum Dei - Keresztény Udvarban!

3. Tüzes játékok

Ha a Savaria Karneválra gondolunk, a korhű jelmezek, koncertek, bemutatók mellett eszünkbe juthat minden, ami tűz. Több napon át, több helyszínen is láthatunk lángolóan tüzes show-kat, minden napra jut egy, 21-én 21:30-kor A tűz gyermekei című nagyszabású tüzes játék mellett melegedhetünk a Történelmi Témaparkban, majd 22-23-24-én minden éjjel 23:00 órakor a Bajnokok Kertjében az ARTISTICA ANAM CARA és a MARE TEMPORIS perzseli fel a hangulatot. Látványos, merész és a szúnyogok is biztosan elkerülik! Kell ennél több?

