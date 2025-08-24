40 perce
Sok-sok fotót hoztunk a Savaria Karnevál szombati felvonulásáról
A szombati, a felvonulások legfontosabbika. Percekkel az indulás előtt mentő és pár csepp eső is borzolta a kedélyeket, végül aztán elindult a menet.
Forrás: Unger Tamás
A felvonulás, amióta világ a világ, a Savaria Karnevál csúcspontja, a történelmi seregszemlét mindig kitüntetett figyelem övezi. A felvonulások sorában pedig vitán felül a szombati a fő nap.
A menet indulása előtt jó negyed órával cseperegni kezdett az eső, ezért az érzékenyebbek fejében egy pillanatra megfordulhatott, hogy lefújják az egészet, de valószínűleg a szervezőkben ez fel sem merült, mert az időjárás gyorsan megkegyelmezett. Érkezett viszont egy szirénázó mentőautó, mire azonban a felvonulók elindultak volna, már el is hagyta a Fő teret. Aki egy felvonulást látott, az látta az összeset – gondolhatnánk, de azért ez nem teljesen így van. Ha jó helyről figyeljük a vonulókat, és mellé még szerencsések is vagyunk, akkor juthat nekünk cukorka bőven, simogathatunk lovat, megérinthetjük egy barbár dárdáját, fél méterről csodálkozhatunk rá ahogyan a tűznyelő lány szájában egyszerűen csak kihuny a láng és egy fotó erejéig még a velocipédre is felpattanhatunk.
Szombati felvonulás a Savaria Karneválon 1.Fotók: Unger Tamás
Szombati felvonulás a Savaria Karneválon 2.Fotók: Unger Tamás
A Savaria Karneválon felvonulók között voltak, akik zászlót, mások lángoló fáklyákat dobáltak
Barbárok, honvédek, huszárok, ősmagyarok, rómaiak, egyiptomiak, katonák és polgárok, muzsikusok és gólyalábasok, meg ki tudja még hányféle szerzet járta végig Szombathely utcáit. A felvonulók között még magát Szent Istvánt is kiszúrtuk.