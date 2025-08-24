Sok-sok fotót hoztunk a Savaria Karnevál szombati felvonulásáról

A felvonulás, amióta világ a világ, a Savaria Karnevál csúcspontja, a történelmi seregszemlét mindig kitüntetett figyelem övezi. A felvonulások sorában pedig vitán felül a szombati a fő nap.

Forrás: Unger Tamás

A menet indulása előtt jó negyed órával cseperegni kezdett az eső, ezért az érzékenyebbek fejében egy pillanatra megfordulhatott, hogy lefújják az egészet, de valószínűleg a szervezőkben ez fel sem merült, mert az időjárás gyorsan megkegyelmezett. Érkezett viszont egy szirénázó mentőautó, mire azonban a felvonulók elindultak volna, már el is hagyta a Fő teret. Aki egy felvonulást látott, az látta az összeset – gondolhatnánk, de azért ez nem teljesen így van. Ha jó helyről figyeljük a vonulókat, és mellé még szerencsések is vagyunk, akkor juthat nekünk cukorka bőven, simogathatunk lovat, megérinthetjük egy barbár dárdáját, fél méterről csodálkozhatunk rá ahogyan a tűznyelő lány szájában egyszerűen csak kihuny a láng és egy fotó erejéig még a velocipédre is felpattanhatunk.