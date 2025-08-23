augusztus 23., szombat

Minikarnevál a Gayer parkban - Pónifogatos hintó vezette a sort a gyerekfelvonuláson - fotók

A Gayer parkban minden a gyerekekről szól, itt van az ő igazi karneváljuk.

Forrás: Unger Tamás

A Gayer parkban, ahogyan mindig, külön kis Savaria Karnevál várja idén is a legkisebbeket. Van itt minden, ládavasút, felhővadászat, pónilovaglás igazi pónin és plüss társán, lehet oltani igazi tüzet és lehet utazni apró játékvonaton. 

Forrás: Unger Tamás

Van itt ugrálóvár, ringlis, de a park tele van popcornossal, fagylaltossal, gyerekkacajjal meg persze az aggódó szülők hangjával, mindenesetre innen önszántából gyerek biztosan nem akar elmenni, leszámítva talán a gyerekfelvonulást, ami fél négy után rendben el is indult. A huszárok és dobosok kísérte menetet pónifogat vezette, az indulásnál szülők állták a sorfalat. A felvonulás idején a szürke felhők jótékonyan eltakarták a Napot, kellemes hőmérsékletet biztosítva, egy órával később sajnos már senki nem örült ezeknek a felhőknek, lassan csepegni kezdett belőlük az eső, de ennyivel meg is elégedett, végül nem eredt el. A programok itt hamarosan véget értek, folytatás holnap!

Fotók: Unger Tamás

 

