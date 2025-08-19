Hamarosan kezdődik a Savaria Karnevál - Mutatjuk, hol kell lezárásokra számítani a városban!

Csütörtökön veszi kezdetét a Savaria Karnevál, Szombathelyen ismét visszaforgatják az idő kerekét és pár napra az ókori Savaria városában érezhetjük magunkat.

Csütörtökön veszi kezdetét a Savaria Karnevál, a Zanati út és a Hunyadi út kereszteződésénél már megjelentek a kordonok.

Forrás: Cseh Gábor

Kezdetét veszi a Savaria Karnevál

A város legnagyobb rendezvénye természetesen sok logisztikát igényel, több főbb útvonalat érintő korlátozásra, útlezárásra kell számítanunk az elkövetkezendő napokban. Bizonyos szakaszok csak időszakosan, a felvonulások idejére lesznek lezárva, máshol azonban a karnevál teljes idejére. A program befolyásolja majd a parkolást is, több forgalmas belvárosi parkoló lesz lezárva.

A lezárások, korlátozások listája a rendőrség által megosztott térképen látható. Az első lezárásokra már holnap sor kerül.