augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Erre figyelj!

56 perce

Hamarosan kezdődik a Savaria Karnevál - Mutatjuk, hol kell lezárásokra számítani a városban!

Címkék#Szombathely#Savaria Karnevál#útlezárás

Vaol.hu
Hamarosan kezdődik a Savaria Karnevál - Mutatjuk, hol kell lezárásokra számítani a városban!

Fotó: Cseh Gábor

Csütörtökön veszi kezdetét a Savaria Karnevál, Szombathelyen ismét visszaforgatják az idő kerekét és pár napra az ókori Savaria városában érezhetjük magunkat. 

Csütörtökön veszi kezdetét a Savaria Karnevál,
Csütörtökön veszi kezdetét a Savaria Karnevál, a Zanati út és a Hunyadi út kereszteződésénél már megjelentek a kordonok.
Forrás: Cseh Gábor

Kezdetét veszi a Savaria Karnevál

A város legnagyobb rendezvénye természetesen sok logisztikát igényel, több főbb útvonalat érintő korlátozásra, útlezárásra kell számítanunk az elkövetkezendő napokban. Bizonyos szakaszok csak időszakosan, a felvonulások idejére lesznek lezárva, máshol azonban a karnevál teljes idejére. A program befolyásolja majd a parkolást is, több forgalmas belvárosi parkoló lesz lezárva.

A lezárások, korlátozások listája a rendőrség által megosztott térképen látható. Az első lezárásokra már holnap sor kerül.

Forrás: Vas vármegyei rendőrség

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu