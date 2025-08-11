Hamarosan startol a Savaria karnevál - Ennyiért kínálják most a szálláshelyeket

Ahogy arról már beszámoltunk: augusztus 21. és 24. között hívják történelmi időutazásra az érdeklődőket. A XXIV. Savaria karnevál a vasi megyeszékhely legnagyobb rendezvénye, több ezer látogatót várnak ezekben a napokban Szombathelyre. Mennyire számolhatnak teltházzal a szálláshelyek és mennyibe kerülnek három éjszakára? - ezt néztük meg a legnépszerűbb szállásfoglaló oldalakon.

A Savaria Történelmi Karneválon egyik leglátványosabb programeleme a jelmezes felvulás. Fotó: VN-archív/UT

Savaria karnevál: nem kell pánikolni, találunk mg szálláshelyet!

A szallas.hu oldalon több szálláshely kínálatából választhatunk augusztus 21. és 24. között. Két felnőtt már 98 ezer 520 forintért talál szállást az egyik szombathelyi panzióban, ellátás nélkül. Egy másik vendégházban két felnőtt 199 ezer 66 forintért tölthet el három éjszakát ellátás nélkül. A négycsillagos Király Park Hotelben reggelivel ugyanerre az időtartamra 171 ezer 150 forintért foglalhatunk szállást.

Savaria karnevál: nem kell pánikolni, még elérhetők szálláshelyek Szombathelyen augusztus 21. és 24. között

Fotó: VN/szallas.hu

A Derkovits lakótelepen kialakított apartman is szerepel a szálláskínálatban: 149 ezer 520 forintért bérelhetjük a szombathelyi szálláshelyet a karnevál idejére.

Még nagyobb a választék egy másik szálláskereső oldalon

Megnéztük a booking.com kínálatát is: ott még több szállásadó kínálja szálláshelyét a Savaria Történelmi Karnevál idejére. Itt is két felnőtt számára kerestünk szálláslehetőséget, és a megadott szűrőfeltételeknek több szombathelyi belvárosi apartman is megfelelt. Így a Széll Kálmán utcában a Savaria Múzeum közelében kínálják az egyik apartmant. Az 50 négyzetméteres, 1 hálószobás, 1 nappalis, 1 fürdőszobás ingatlan 105 685 forintért bérelhető ki a három éjszakára. Ugyanennyiért találunk a városközpontban, a Thököly Imre utcában egy másik szálláslehetőséget: három hálószobás ingatlant bérelhetünk ki és a történelmi forgatag kellős közepén lehetünk.

A belvároshoz közel, az Eötvös Loránd utcában érhetők el két és három hálószobás apartmanok: azok bérleti díja három éjszakára 117 ezer forint körül mozog két felnőtt foglalásakor.

Megnéztünk egy szállásfoglaló oldalakat szemléző oldalt is

A cozycozy.com oldal három szálláskínáló oldalról összesen 73 szálláslehetőséget vadászott össze keresésünkre. Igaz, a felkínált ajánlatok között mindössze nyolc volt szombathelyi: velemi, kőszegszerdahelyi, rohonci szálláshelyet is ajánlott számunkra a portál. A szombathelyi szálláslehetőségek között újat nem fedeztünk fel: a különböző apartmanok és szálláshelyek díja 3 éjszakára 2 felnőtt esetén 105 ezer és 240 ezer forint között mozog, vagyis éjszakánként 35 ezer és csaknem 80 ezer forint közötti szállásdíjak között válogathatunk.