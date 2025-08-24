Sinkovits Imre és Gombos Katalin közreműködésével elevenedett meg kétezer év történelme a régi Savaria Karneválon

A ’Savaria ünnepségek’ 1961-ben kezdődtek. Első eseményként a szabadtéri színpadon ’Valerius praefectus lakomája’ címmel egy keretjátékot mutattak be, majd a szereplők a közönség kíséretével, fáklyákkal a Berzsenyi térre vonultak. Másnap került sor Claudius császár városalapító ceremóniájának játékára, kb. 1000 fő kosztümös felvonulására. 1962-ben Claudius városalapítása került a középpontba. A több mint 2000 szereplős felvonulást ekkor nevezték először ’Karnevál’-nak. 1963. augusztus 20-án avatták a Művelődési és Sportházat és felvonulást nem rendeztek, de 1964-ben a városalapítás óta eltelt 2000 év történetét már kétórás műsorban, közel 4000 szereplővel mutatták be. A felvonulást több mint 30 ezer ember tekintette meg. 1965-ben Turián György színházi rendező forgatókönyve szerint Sinkovits Imre és Gombos Katalin narrátori közreműködésével elevenedett meg Savaria 2000 éves történelme. Az eseményt a Magyar Televízió élőben közvetítette. Az 1966-os karnevál országos esemény volt, amikor a műsort Kishází Ödön, az Elnöki Tanács elnökhelyettese és Ivan Csacsinovics, a Szlovén Tagköztársaság elnöke a helyszínen tekintette meg. 1967-ben a történelmi színek számát 13-ra növelték. A 60-as évek utolsó karneválját 1968-ban rendezték. Azt azonban senki sem tudja, mi volt a megszüntetés oka.

Mivel hivatalos magyarázat soha, sehol nem hangzott el, ahogy az kis hazánkban az lenni szokott, legendák keltek szárnyra. A legismertebb változat szerint az 1968-as felvonuláson a Horthy-korszak végóráit mutató jelenetben egy, a német megszállást illusztráló SS alakulat is felvonult. Ennek szereplői a filmgyártól kölcsönözött jelmezekbe öltözött cipőgyári fiatalok voltak, akik sorukra várakozva a tűző nap elől egy közeli kocsmába húzódtak. Semmi baj sem lett volna, ha a megye akkori rendőrkapitánya is nem akkor szomjazott volna meg. A tábornok elvtárs a kocsmában nem kis meglepetésére a szocialista vendéglátóipari egység asztalainál sörrel vidáman koccintgató SS katonákba botlott. A „felháborító esetet” a megyei pártbizottság következő ülésén „a szocializmust építő Magyarország szégyeneként” szóvá téve, a karnevál megszüntetését javasolta. Az „urban legend” dicsőségére a történetet úgy is mesélik, hogy a karnevál megszűnését a Szovjetunió követelte, mivel „az egyik szombathelyi kocsmából SS-egyenruhások kipofozták a Magyarországon ideiglenesen állomásozó szovjet hadsereg katonáit”. A valóság – mint általában – sokkal prózaibb. Vas megye Pártbizottsága 1968. évi őszi ülésén több felszólaló szóvá tette, hogy a szombathelyi vállalatok és az iskolák nem bírják „a fentről rájuk erőltetett karneválos többlet kiadásokat”, és elhangzott, hogy a „karnevál pénzpocsékolás”, a ráfordításokból inkább a dolgozóknak kellene lakásokat építeni. Kompromisszumként ekkor a „három évenkénti karneválrendezésről” határoztak, majd az egészről megfeledkeztek.