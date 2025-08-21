3 órája
Festett minta, nőies fazon – ilyen az idei római divat-fotók, videó
Megkezdődött a történelmi időutazás Szombathelyen. Régi hagyomány már, hogy sokan – nem csak a felvonulás idejére - , autentikus jelmezt öltenek a Savaria Karneválon. Benéztünk a Teleki Szalonba, mutatjuk milyen idei római divat!
Modernre szabták a római divatot a Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Oladi Technikum diákjai. Már napokkal a fesztiválnyitó előtt nagy a készülődés a Teleki Szalonban: méret, forma, szín szerint kerülnek a vállfákra a ruhák. A legkisebb, karonülő mérettől a felnőtt női és férfi méretig többféle fazont kínálnak. A Savaria Karnevál idején ugyanis a római a divatos.
Savaria karnevál: itt a római a divatos
Minden évben igyekszünk kicsit újítani, de azt fontosnak tartjuk, hogy a jelmez autentikus maradjon, megőrizze a klasszikus római kori vonalakat – mondja Farkas Anita szakmai igazgatóhelyettes. Hozzáteszi: a klasszikus divatszabó képzés nappali tagozaton ugyan megszűnt, de a felnőttképzésben tanulók becsatlakoztak a ruhák készítésébe. A két éve indított divat-, jelmez- és díszlettervező ötéves képzés tanulói ugyan gyakorlatot még keveset tanulnak, de művészettörténetet, benne a római kori viseletet azonban annál inkább. Így született meg az idei nagy újdonság:
festett motívumot kaptak a fehér ruhák. Némileg a fazont is újragondolták: a téglalap formát derékban karcsúsították, így kiemelve a nőies vonalakat.
Karneváli ruhákFotók: Cseh Gábor
Színek terén továbbra is a bordó és az arany hódít, de néhány mustáros-óarany palla is készült. A tavaly népszerű futókutyamintát megtartották, de mellé bejött az arany tulipánminta - magyarázza Farkas Anita, aki felhívja a figyelmet arra is: a római viselet mellé “római” kiegészítők illenek. Szütyőt, fejdíszt, de még telefontartót is kínálnak a ruhához passzoló anyagban és színben.
A Teleki Szalon a Savaria karnevál ideje alatt végig nyitva tart, aki szeretne, még beöltözhet rómaiba.
