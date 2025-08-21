augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Savaria Karnevál 2025

3 órája

Festett minta, nőies fazon – ilyen az idei római divat-fotók, videó

Címkék#Savaria Karnevál#ruha#divat

Megkezdődött a történelmi időutazás Szombathelyen. Régi hagyomány már, hogy sokan – nem csak a felvonulás idejére - , autentikus jelmezt öltenek a Savaria Karneválon. Benéztünk a Teleki Szalonba, mutatjuk milyen idei római divat!

Vaol.hu

Modernre szabták a római divatot a Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Oladi Technikum diákjai. Már napokkal a fesztiválnyitó előtt nagy a készülődés a Teleki Szalonban: méret, forma, szín szerint kerülnek a vállfákra a ruhák. A legkisebb, karonülő mérettől a felnőtt női és férfi méretig többféle fazont kínálnak. A Savaria Karnevál idején ugyanis a római a divatos.

A Savaria karneválon a római a divatos
A Savaria karneválon a római a divatos 
Fotó: Cseh Gábor

Savaria karnevál: itt a római a divatos

Minden évben igyekszünk kicsit újítani, de azt fontosnak tartjuk, hogy a jelmez autentikus maradjon, megőrizze a klasszikus római kori vonalakat – mondja Farkas Anita szakmai igazgatóhelyettes. Hozzáteszi: a klasszikus divatszabó képzés nappali tagozaton ugyan megszűnt, de a felnőttképzésben tanulók becsatlakoztak a ruhák készítésébe. A két éve indított divat-, jelmez- és díszlettervező ötéves képzés tanulói ugyan gyakorlatot még keveset tanulnak, de művészettörténetet, benne a római kori viseletet azonban annál inkább. Így született meg az idei nagy újdonság:

 festett motívumot kaptak a fehér ruhák. Némileg a fazont is újragondolták: a téglalap formát derékban karcsúsították, így kiemelve a nőies vonalakat.

Karneváli ruhák

Fotók: Cseh Gábor

Színek terén továbbra is a bordó és az arany hódít, de néhány mustáros-óarany palla is készült. A tavaly népszerű futókutyamintát megtartották, de mellé bejött az arany tulipánminta - magyarázza Farkas Anita, aki felhívja a figyelmet arra is: a római viselet mellé “római” kiegészítők illenek. Szütyőt, fejdíszt, de még telefontartót is kínálnak a ruhához passzoló anyagban és színben.

A Teleki Szalon a Savaria karnevál ideje alatt végig nyitva tart, aki szeretne, még beöltözhet rómaiba.



 

Savaria Karnevál 2025

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu