Savaria Karnevál 2025
2 órája
Karneváli szerelem: itt ismerkedtek meg, most a 20. házassági évfordulójukat ünnepelték Szombathelyen
Forrás: Facebook/Savaria Történelmi Karnevál (Official)
Könnyeket csal a szembe az a megható történet, amelyről a Savaria Karnevál hivatalos oldalán számoltak be szombaton. Igazán különleges az idei karnevál, ezt tetőzte még az a megható esemény, aminek az egyik estén lehettek szemtanúi a karneválozók. Viktória és Andreas 20. házassági évfordulóján köszöntötte egymást Szombathelyen. Mint a posztból kiderül: itt ismerkedtek meg, itt volt a lánykérés is, most pedig a 20. évfordulójukon borultak egymás karjaiba a karneváli forgataban. Gratulálunk!
