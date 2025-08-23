Karneváli szerelem: itt ismerkedtek meg, most a 20. házassági évfordulójukat ünnepelték Szombathelyen

Könnyeket csal a szembe az a megható történet, amelyről a Savaria Karnevál hivatalos oldalán számoltak be szombaton. Igazán különleges az idei karnevál, ezt tetőzte még az a megható esemény, aminek az egyik estén lehettek szemtanúi a karneválozók. Viktória és Andreas 20. házassági évfordulóján köszöntötte egymást Szombathelyen. Mint a posztból kiderül: itt ismerkedtek meg, itt volt a lánykérés is, most pedig a 20. évfordulójukon borultak egymás karjaiba a karneváli forgataban. Gratulálunk!



