Savaria Karnevál 2025

3 órája

Bizonytalan az időjárás: így terveznek a Karnevál szervezői a mai megnyitóval és a Tüzes Játékkal

Már napokkal korábban mindenki lázban ég: milyen időjárás lesz a Karneválon. Mi a forgatókönyvük eső esetére, kérdeztük csütörtök délelőtt a szervezőket.

Különböző modellek különböző mennyiséget jósolnak, de csütörtökön és pénteken a nap első felében nagy eséllyel várható csapadék, írtuk szerdán. Milyen időjárás várható a csütörtöki megnyitón, mi a forgatókönyvük eső esetére, kérdeztük a Savaria Karnevál szervezőit.

Bizonytalan az időjárás: készülnek a Savaria Karnevál szervezői
Forrás: VN/archív

Savaria Karnevál időjárás: így terveznek

– Folyamatosan nézzük a radarképet, kapjuk az előrejelzést az Országos Meteorológia Szolgálattól. A ma estével kapcsolatban nem vagyunk túl optimisták, még kivárunk, nyilatkozta Grünwald Stefánia, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetője. 

Csütörtök délelőtt azt mondta: úgy tűnik, a megnyitót meg tudják tartani, hasonlóan a Savaria Szimfonikus Zenekar koncertjét. Kérdéses viszont a 21.30-ra hirdetett Tüzes Játék. Amennyiben az időjárás nem teszi lehetővé a csütörtöki előadást, a Tüzes Játékot az esőnapon, pénteken (08.22-én) a felvonulás után, 22:30-kor tartják meg.

A megnyitó előtt érdemes figyelni a karnevál hivatalos felületeit: honlapját, Facebook és Instagram oldalát, ahol a friss információkat közzéteszik. Aki online váltott jegyet például a Tüzes Játékra, azt e-mailben közvetlenül is ki tudják értesíteni. 

 

Savaria Karnevál 2025

