Savaria Karnevál 2025

Pénteki időjárás: a szél beleszólhat a karneváli programokba

Címkék#Savaria Karnevál#Savaria Turizmus Nonprofit Kft#felhőzet#Grünwald Stefánia

Reggel még lógott az eső lába, aztán kezdett felszakadni a felhőzet. Beleszólhat-e az időjárás a pénteki programokba? – kérdeztük a Savaria Karnevál szervezőitől délelőtt.

– Déltől napsütés várható, ez a legfrissebb információnk. Úgy tervezünk, hogy ma végig minden karneváli programot megtartunk, egy sem fog elmaradni – hallottuk Grünwald Stefániától, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől. Hozzátette: a szél miatt sárga riasztás van, ami a Savaria Karnevál tüzes programjaiban okozhat módosulást, ha nagy szél lesz, akkor ezek helyett más artista programot terveznek be, illetve a fáklyás felvonulás fáklyák nélkül valósul meg. 

Pénteki időjárás: a szél beleszólhat a Savaria Karnevál programjaiba.
Pénteki időjárás: a szél beleszólhat a Savaria Karnevál programjaiba.
Fotó: KSZ

Kövesd nálunk élőben a Savaria Karnevál eseményit:

 

Savaria Karnevál 2025

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
