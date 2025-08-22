Pénteki időjárás: a szél beleszólhat a karneváli programokba

– Déltől napsütés várható, ez a legfrissebb információnk. Úgy tervezünk, hogy ma végig minden karneváli programot megtartunk, egy sem fog elmaradni – hallottuk Grünwald Stefániától, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől. Hozzátette: a szél miatt sárga riasztás van, ami a Savaria Karnevál tüzes programjaiban okozhat módosulást, ha nagy szél lesz, akkor ezek helyett más artista programot terveznek be, illetve a fáklyás felvonulás fáklyák nélkül valósul meg.

Pénteki időjárás: a szél beleszólhat a Savaria Karnevál programjaiba.

Fotó: KSZ

Kövesd nálunk élőben a Savaria Karnevál eseményit: