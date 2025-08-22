Savaria Karnevál - Szombathely utcáit ismét jelmezes felvonulók járták be - Sok, sok fotó

A Történelmi Témaparktól indult menet a Savaria Karnevál egyik leglátványosabb eseménye. Nem csoda, hogy évről évre tízezreket vonz hazánk legrégebben, már a római birodalom óta lakott városába. Az idei rendezvény sem maradt el sem látványban, sem hanghatásban a korábbi évektől, sőt: talán még felül is múlta azokat.

Fotó: Kóbor Szonja

A számtalan katonai, polgári vagy éppen királynői kosztüm, továbbá a hagyományőrzők, a gólyalábasok, artisták, zenészek, tűznyelők és tűzfújók, mutatványosok, dobosok, lovasok, valamint zászlóforgatók tarka-barka serege megjelenése mind-mind fokozta az ámuló nézők élményét. A felvonulás most is Szombathely Belvárosát és tereit érintette, és a máskor csendes, kissé talán bezárkózó város ezúttal a vendéglátó, eseménydús, színpompás arcát mutatta meg az ide érkezőknek, akik remélhetőleg jó hangulatban és kellemes emlékekkel térnek haza az ókori Savaria utódaitól.

Savaria Karnevál - A bigán, a Weöres Sándor Színház igazgatója, Szabó Tibor állt.