augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ave!

12 perce

Záróceremónia: vasárnap este véget ért a Savaria Karnevál

Címkék#Szombathely#Savaria Történelmi Karnevál#XXIV Savaria Karnevál

Vaol.hu

Vasárnap véget ért a 24-ik Savaria Történelmi Karnevál, hivatalosan a 20 órakor megtartott záróceremóniával, de az esti levezető programokon részt lehetett még venni. Tavaly a látogatószám a 120 ezret is meghaladta, hogy idén mennyi embert vonzott Szombathely legnagyobb fesztiválja persze még nem tudni, de hogy sokan voltak és mindenki talált magának kedvére való műsort, az biztos, tekintve, hogy idén is több mint 300 program közül válogathattak az érdeklődők.

Véget ért a XXIV. Savaria Karnevál.
Fotó:  KSZ / Forrás: Kóbor Szonja

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu