Záróceremónia: vasárnap este véget ért a Savaria Karnevál

Vasárnap véget ért a 24-ik Savaria Történelmi Karnevál, hivatalosan a 20 órakor megtartott záróceremóniával, de az esti levezető programokon részt lehetett még venni. Tavaly a látogatószám a 120 ezret is meghaladta, hogy idén mennyi embert vonzott Szombathely legnagyobb fesztiválja persze még nem tudni, de hogy sokan voltak és mindenki talált magának kedvére való műsort, az biztos, tekintve, hogy idén is több mint 300 program közül válogathattak az érdeklődők.

Fotó: KSZ / Forrás: Kóbor Szonja