Múltidéző

1 órája

Savaria születésétől a szabadságharcig – várostörténeti időutazás - videó

Címkék#szombathely#Savaria Történelmi Karnevál#közönség

Vasárnap véget ért a 24-ik Savaria Történelmi Karnevál, hivatalosan a 20 órakor megtartott záróceremóniával. Múltidézőnkben 1964-be utazunk vissza.

Vaol.hu

Mint arról beszámoltunk, a ’Savaria ünnepségek’ 1961-ben kezdődtek. Első eseményként a szabadtéri színpadon ’Valerius praefectus lakomája’ címmel egy keretjátékot mutattak be, majd a szereplők a közönség kíséretével, fáklyákkal a Berzsenyi térre vonultak. Másnap került sor Claudius császár városalapító ceremóniájának játékára, kb. 1000 fő kosztümös felvonulására. 1962-ben Claudius városalapítása került a középpontba. A több mint 2000 szereplős felvonulást ekkor nevezték először ’Karnevál’-nak. 1963. augusztus 20-án avatták a Művelődési és Sportházat és felvonulást nem rendeztek, de 1964-ben a városalapítás óta eltelt 2000 év történetét már kétórás műsorban, közel 4000 szereplővel mutatták be.  

savaria
Szily János (Alkotmány) utca, a Savaria Történelmi Karnevál résztvevőinek felvonulása a Mindszenty József (Templom) tér közelében. 
Forrás: Kelemen Zoltán - Fortepan

A Magyar Filmhíradó stábja 1964-ben járt a Savaria karneválon. 

A római kori Savaria mai polgárai, a szombathelyiek felidézték városuk 2000 éves történetét. Megérkezett Claudius császár, aki Savariát városi rangra emelte. A tudósításban kiemelték: A főtér díszes emelvényén a főpap jóslatot mond a város jövőjéről. És megelevenedik a múlt Attila lovasai korabeli szekereken kunok, szlávok, majd tatárok. Életre kelt Mátyás király kora, a lovagi tornák világa is. 1513-ben a vasi parasztok Dózsa zászlaja alá indultak. Átvonultak a városon a török szultán hadai. Vak Bottyán híres kuruc lovasai, és a labanc seregek. A legendás 48-as huszárok. Így idézte történelmének évszázadait Szombathely Cludiustól az úttörőkig.

 

Záróceremónia: vasárnap este véget ért a Savaria Karnevál

Vasárnap véget ért a 24-ik Savaria Történelmi Karnevál, hivatalosan a 20 órakor megtartott záróceremóniával, de az esti levezető programokon részt lehetett még venni. Tavaly a látogatószám a 120 ezret is meghaladta, hogy idén mennyi embert vonzott Szombathely legnagyobb fesztiválja persze még nem tudni, de hogy sokan voltak és mindenki talált magának kedvére való műsort, az biztos, tekintve, hogy idén is több mint 300 program közül válogathattak az érdeklődők.

