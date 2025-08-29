Kamerákkal a biztonságért

Közterületi kamerarendszer kiépítésre nyertek támogatást Sé lakói a Versenyképes járások programban. Az erről szóló döntést adtam át Nagy Róbertnek, a település polgármesterének – közölte Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánja.

Nagy Róbert Sé polgármestere, valamint Vámos Zoltán Vas vármegye főispánja. Fotó: Unger Tamás

Nagy Róbert részletezte, a településükön néhány évvel ezelőtt korszerűsítették a közvilágítást, így a kamerarendszer kiépítése mellett döntöttek.

- Sében alapvetően jó a közbiztonság, súlyosabb bűncselekmények szerencsére nem fordulnak elő – mondta a polgármester. - Ezt a nyugalmat szeretnénk megőrizni. A kamerák visszatartó erővel is bírhatnak, így a jövőben az esetleges rongálásokat is megelőzhetik. Ha pedig mégis megtörténik, könnyebben beazonosítható lesz az elkövető.

Sében az áthaladó forgalom, és gyorshajtás gondot okoz. Reményeik szerint a kamerákkal a száguldozás is visszaszorítható lesz.