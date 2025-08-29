augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Versenyképes járások program

57 perce

Kamerákkal a biztonságért

Címkék#kamerarendszer#Versenyképes járások#Vámos Zoltán#Sé#Nagy Róbert

A Versenyképes járások program keretében Sében a közterületi kamerarendszert építik ki. A támogatói döntésről szóló okiratot Vámos Zoltán főispán adta át Nagy Róbert polgármesternek.

Horváth László

Közterületi kamerarendszer kiépítésre nyertek támogatást lakói a Versenyképes járások programban. Az erről szóló döntést adtam át Nagy Róbertnek, a település polgármesterének – közölte Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánja.

Nagy Róbert Sé polgármestere, valamint Vámos Zoltán Vas vármegye főispánja. Fotó: Unger Tamás

Nagy Róbert részletezte, a településükön néhány évvel ezelőtt korszerűsítették a közvilágítást, így a kamerarendszer kiépítése mellett döntöttek.

- Sében alapvetően jó a közbiztonság, súlyosabb bűncselekmények szerencsére nem fordulnak elő – mondta a polgármester. - Ezt a nyugalmat szeretnénk megőrizni. A kamerák visszatartó erővel is bírhatnak, így a jövőben az esetleges rongálásokat is megelőzhetik. Ha pedig mégis megtörténik, könnyebben beazonosítható lesz az elkövető.

Sében az áthaladó forgalom, és gyorshajtás gondot okoz. Reményeik szerint a kamerákkal a száguldozás is visszaszorítható lesz.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu