Így néz ki ma Sinkovits Imre fia - a színészlegenda családjának se volt könnyű

Sokszor utólag fény derül az igazságra, hogy mégsem annyira fenékig tejfel népszerű és köztiszteletben álló személyek gyerekének lenni, mint azt sokszor a külső szemlélők gondolnák. Ezúttal Sinkovits Imre fia, a szintén színész Sinkovits-Vitay András egy beszélgetésben vallott arról, hogy milyen is volt a gyerekkora. Mint ismeretes, Sinkovits Imre a nemzet egyik legnagyobb színésze volt: Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. És egyébként Vas vármegyi származású, mégha élete szinte teljes egészét Budapesten is töltötte.

Forrás: Fortepan/Szalay Zoltán

Milyen volt a legendás Sinkovits Imre fiának lenni?

Visszatérve a történethez, milyen volt a legendás Sinkovts Imre fiának lenni? - hangzott el a kérdés. Sinkovits-Vitay András oszlatta el ködöt a gyerekkorát körülvevő spekulációkat illetően, sőt kihangsúlyozta azt is: nehogy azt gondolja bárki, hogy neki olyan hű de nagy gyerekkora volt. Állítása szerint meg kellett tanulnia azt is, hogyan járjon iskolába édesanyja nadrágjában, amikor már jó lett rá. De beszélt arról is, hogy több óvodából, általános iskolából, sőt még gimnáziumból is kidobták. A teljes beszélgetésből egy rövid részlet került fel a TikTokra.