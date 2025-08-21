augusztus 21., csütörtök

Fesztivál

2 órája

Már alakul a Sitkei Rockfesztivál helyszíne is - fotók

Címkék#Sitkei Rockfesztivál#Leander Kills#Ossian

Programdömping lesz a hétvégén Vasban.

Vaol.hu

Nem csak a Savaria Karnevál, de egy másik nagy múltú vasi esemény is pont ezen a hétvégén kerül majd megrendezésre. Közösségi oldalukon számoltak be róla a rendezők: már épül a Sitkei Rockfesztivál helyszínre is. Augusztus 22-23-án immár 37. alkalommal rendezik meg a neves fesztivált.

Sitkei rockfesztivál: rocklegendák
Sitkei rockfesztivál: rocklegendák érkeznek
Forrás: Facebook/Sitkei Rockfesztivál

Sitkei Rockfesztivál: dübörögjön a rock!

Idén is nagy nevekkel rukkoltak elő a Sitkei Rockfesztivál szervezői. Régi visszatérő vendégek mellett újak is érkeznek. Természetesen nem maradhatnak el azok a zenekarok sem, akik már évtizedek óta rendszeres vendégei a sitkei kápolna melletti dombnak. A fesztivál mottója idén: „A rock útján”. A sitkei rockfesztivál kétnapos programjában ott lesz többek között a Leander Kills, az Ossian, a Pokolgép, a Karthago, a P. Mobil, a Lord és a Moby Dick. Először játszik Sitkén a RockMilady és a Mudfield. A Sitkei Rockfesztivál programja itt olvasható!

Épül a Sitkei Rockfesztivál helyszíne

Fotók: Facebook/Sitkei Rockfesztivál

 

