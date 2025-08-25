augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emlékezetes adomány

1 órája

Négy kisgyermek megindító akciója a Sitkei Rockfesztiválon

Címkék#Sitkei Rockfesztivál#példa#gyermek

A fesztivál után megható posztot közöltek a szervezők közösségi oldalukon.

Vaol.hu
Négy kisgyermek megindító akciója a Sitkei Rockfesztiválon

Fotó: Szendi Péter

Ahogy arról beszámoltunk, az elmúlt hétvégén immár 37. alkalommal rendezték meg a Sitkei Rockfesztivált, ezúttal is több ezren buliztak Kálvária-kápolna festői környezetében. Mégis a fesztiválhétvége legmegindítóbb pillanata nem a népszerű zenekarokhoz, hanem négy kisgyermekhez fűződik. 

Négy kisgyerek példát mutatott mindenkinek a sitkei rockfesztiválon
Négy kisgyerek példát mutatott mindenkinek a sitkei rockfesztiválon
Forrás: Facebook/Sitkei Rockfesztivál

Sitkei Rockfesztivál: amikor négy gyermek mutat példát mindenkinek

A sitkei rockfesztivál közösségi oldalán megható poszt jelent meg hétfőn délután.

- Megosztjuk veletek a hétvége számunkra egyik legkedvesebb pillanatát - kezdik a bejegyzésben. 

Majd így folytatják: szombaton, a P.Mobil fellépése után négy gyermek lépett az InfóPonthoz. Egy poharat szorongattak a markukban. Elmondták, hogy körbejárták a fesztiválterületet és aprót gyűjtöttek, hogy sikeres legyen a kápolnafelújítás.

Mint írják: a hír rögtön eljutott a főszervezőkhöz, egyszerre voltunk meglepettek és meghatottak, visszakérdeztünk a telefonban, hogy jól értjük-e.
Az adományt a Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület nevében Czupor Szilvia, az egyesület titkára vette át, kordonon belülre invitálta a gyerekeket, beszélgetett velük, és egy közös kép is készült. Ez az adományozás emlékezetes marad számunkra. Nem a számossága miatt, az egyáltalán nem fontos. A gyermekekből áradó őszinte, jó szándék teszi értékessé!

Hozzátették: A gyermekekből áradó őszinte, jó szándék teszi értékessé! Köszönjük a fiataloknak! Óriási öröm, hogy velünk van az utánpótlás, az újabb generáció! És köszönet azoknak, akik dobtak be pénzérmét a pohárba, ha csak 5 forintot is. A gyerekeknek biztosan nagy sikerélmény volt. Mindig mondjuk: Sitke egy nagy, összetartó közösség!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu