Négy kisgyermek megindító akciója a Sitkei Rockfesztiválon

Ahogy arról beszámoltunk, az elmúlt hétvégén immár 37. alkalommal rendezték meg a Sitkei Rockfesztivált, ezúttal is több ezren buliztak Kálvária-kápolna festői környezetében. Mégis a fesztiválhétvége legmegindítóbb pillanata nem a népszerű zenekarokhoz, hanem négy kisgyermekhez fűződik.

Négy kisgyerek példát mutatott mindenkinek a sitkei rockfesztiválon

Forrás: Facebook/Sitkei Rockfesztivál

A sitkei rockfesztivál közösségi oldalán megható poszt jelent meg hétfőn délután.

- Megosztjuk veletek a hétvége számunkra egyik legkedvesebb pillanatát - kezdik a bejegyzésben.

Majd így folytatják: szombaton, a P.Mobil fellépése után négy gyermek lépett az InfóPonthoz. Egy poharat szorongattak a markukban. Elmondták, hogy körbejárták a fesztiválterületet és aprót gyűjtöttek, hogy sikeres legyen a kápolnafelújítás.

Mint írják: a hír rögtön eljutott a főszervezőkhöz, egyszerre voltunk meglepettek és meghatottak, visszakérdeztünk a telefonban, hogy jól értjük-e.

Az adományt a Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület nevében Czupor Szilvia, az egyesület titkára vette át, kordonon belülre invitálta a gyerekeket, beszélgetett velük, és egy közös kép is készült. Ez az adományozás emlékezetes marad számunkra. Nem a számossága miatt, az egyáltalán nem fontos. A gyermekekből áradó őszinte, jó szándék teszi értékessé!

Hozzátették: A gyermekekből áradó őszinte, jó szándék teszi értékessé! Köszönjük a fiataloknak! Óriási öröm, hogy velünk van az utánpótlás, az újabb generáció! És köszönet azoknak, akik dobtak be pénzérmét a pohárba, ha csak 5 forintot is. A gyerekeknek biztosan nagy sikerélmény volt. Mindig mondjuk: Sitke egy nagy, összetartó közösség!