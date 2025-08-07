augusztus 7., csütörtök

Sitkei rockfesztivál: rocklegendák mellett quados túrapont és jótékonysági licit a programban

Címkék#programban#XXXVII Sitkei Rockfesztivál#túrapont#Lord#Leander Kills#Ossian

Augusztus 22-23-án immár 37. alkalommal rendezik meg a Sitkei Rockfesztivált a Kálvária-kápolna festői környezetében. A bevétel ezúttal is a kápolna műemléki felújítását segíti, a kétoldali ívelt lépcsők helyreállítását tűzte ki célul a szervező Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület.

Vaol.hu

A fesztivál mottója idén: „A rock útján”. A sitkei rockfesztivál kétnapos programjában ott lesz többek között a Leander Kills, az Ossian, a Pokolgép, a Karthago, a P. Mobil, a Lord és a Moby Dick. Először játszik Sitkén a RockMilady és a Mudfield - írják a szervezők a lapunknak küldött sajtóközleményt.

sitkei rockfesztivál
Pénzes László ügyvezető elnökhelyettes és Czupor Szilvia titkár mutatja a sitkei rockfesztivál idei plakátját
Fotó: VN/Facebook

A XXXVII. Sitkei Rockfesztiválon egy új színpad is bemutatkozik

Az Akusztik Színpadon fiatal, feltörekvő zenekarok zenélnek főműsoridőben. A fesztivál pénteki napján az Ndrew's Acoustic, szombaton a Bene Zoli Akusztik kap lehetőséget a bemutatkozásra.

A zenei élményen túl több újdonság is várja a vendégeket az ikonikus vasi fesztiválhelyszínen: quados túraponttal, exkluzív fesztiválpohárral és jótékonysági licittel is készülnek a szervezők.

Az egyedi, limitált kiadású fesztiválpoharat már be is mutatta az egyesület. Elmondták, hogy minden megvásárolt pohár egyben támogatás is, ami a kissitkei Kálvária-kápolna felújítását segíti.

Kondora Anikó és Czupor Szilvia egyesületi titkár a fesztiválpohárral
Fotó: VN/Facebook

A fesztivál területén a Microweb Internet a társadalmi felelősségvállalása keretében idén is ingyenes wifi szolgáltatást biztosít. A fesztivál fő támogatója a Litovel.

A Sitkei Rockfesztivál továbbra is megtartotta családbarát jellegét, piknik hangulat várja a domboldalra kilátogatókat. A rendezvényre kedvezményes jegyek elővételben kaphatók a Tixa.hu oldalon. 14 év alatt ingyenes a belépés. További információ: www.sitkeirockfesztival.hu

Nemrég emlékeztünk meg róla, 2017-ben így dübörgött a Hercseg-hegy: nézze meg akkor készült galériánkat! 

 

