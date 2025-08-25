augusztus 25., hétfő

Rocklegendák

1 órája

Ma még licitálhat a Sitkei Rockfesztivál dedikált plakátjára - Jótékony célra fordítják a felajánlást

Címkék#sitkei rockfesztivál#Lord#zenekar#Moby Dick#Karthago

Több ezren buliztak a XXXVII. Sitkei Rockfesztiválon, ahol idén újdonságként külön színpadot kaptak a feltörekvő zenekarok, a közönség pedig jótékonysági licittel is segítheti a Sitkei Kápolna megújulását.

Csabai Bernadett

Családok, gyerekek, fiatalok és idősebbek együtt élvezték a rockdallamokat a XXXVII. Sitkei Rockfesztiválon, amely ismét megtöltötte élettel a Hercseg-hegyet. A rendezvényre idén is rengetegen látogattak el, a közönség óriási lelkesedéssel ünnepelte a fellépő zenekarokat.

sitke
Több ezren tomboltak az idei Sitkei Rockfesztiválon augusztus 22-23-án
Fotó: Szendi Péter

Újdonságok a Sitkei Rockfesztiválon

A fesztivál szervezői évről évre igyekeznek frissíteni a programot, idén több újítással is készültek – tudtuk meg Czupor Szilviától, a szervezők egyik tagjától. Elmondása szerint mindig is szívükön viselték a helyi, feltörekvő zenekarok sorsát, akik korábban délelőtt léphettek fel a nagykoncertek előtt, amikor még kevesen voltak a helyszínen. 

Ezért döntöttek úgy, hogy idén külön Akusztik színpadon biztosítanak lehetőséget számukra: a koncertek közötti szünetekben mutathatják meg magukat, így sokkal több emberhez juthat el a zenéjük.

Emellett egy különleges kezdeményezést is indítottak: minden nagyszínpados fellépő dedikált egy közös plakátot, amelyre még a mai nap folyamán, azaz augusztus 25-én 22 óráig lehet licitálni itt

Az így befolyt összeget jótékony célra fordítják – a Sitkei Kápolna kétoldali lépcsősorának felújítását szeretnék megvalósítani belőle. 

Megemlékezés Balázs Fecóról

Mint arról már beszémoltunk, a fesztivál hagyományaihoz hűen idén is megemlékeztek Balázs Fecóról, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenészről, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a fesztivál létrejöttében és a kápolna megújításában. A közönség és a szervezők közösen hajtottak fejet emléke előtt. 

Sitkei Rockfesztivál 2025 - Balázs Fecóra is emlékeztek

Fotók: Szendi Péter

Felejthetetlen koncertélmények

A pénteki és szombati nap is fergeteges hangulatot hozott Sitkére. Szombaton a legendás P. Mobil csapott a húrok közé, majd a Lord vette át a színpadot, elképesztő energiát hozva a Hercseg-hegyre. A közönség végig tombolta az estét, végül pedig a Moby Dick zárta a fesztivált egy erőteljes, emlékezetes produkcióval.

Üzenet a szervezőktől

A fesztivál zárásaként a szervezők így köszöntek el a közönségtől:

„Kedves Fesztiválozók!
Még próbálunk felocsúdni az elmúlt két nap élményeiből, csodálatos volt veletek, a zenekarokkal! 
Köszönet minden visszajelzésért. Rengeteg kedves szót kapunk tőletek, nézzétek el, hogy mindegyikre egyesével nem is tudunk reagálni. Nagyon örülünk, hogy jól éreztétek magatokat nálunk.
Sitke él, veletek, tovább!”

 

 

