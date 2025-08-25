Ma még licitálhat a Sitkei Rockfesztivál dedikált plakátjára - Jótékony célra fordítják a felajánlást

Családok, gyerekek, fiatalok és idősebbek együtt élvezték a rockdallamokat a XXXVII. Sitkei Rockfesztiválon, amely ismét megtöltötte élettel a Hercseg-hegyet. A rendezvényre idén is rengetegen látogattak el, a közönség óriási lelkesedéssel ünnepelte a fellépő zenekarokat.

Több ezren tomboltak az idei Sitkei Rockfesztiválon augusztus 22-23-án

Fotó: Szendi Péter

Újdonságok a Sitkei Rockfesztiválon

A fesztivál szervezői évről évre igyekeznek frissíteni a programot, idén több újítással is készültek – tudtuk meg Czupor Szilviától, a szervezők egyik tagjától. Elmondása szerint mindig is szívükön viselték a helyi, feltörekvő zenekarok sorsát, akik korábban délelőtt léphettek fel a nagykoncertek előtt, amikor még kevesen voltak a helyszínen.

Ezért döntöttek úgy, hogy idén külön Akusztik színpadon biztosítanak lehetőséget számukra: a koncertek közötti szünetekben mutathatják meg magukat, így sokkal több emberhez juthat el a zenéjük.

Emellett egy különleges kezdeményezést is indítottak: minden nagyszínpados fellépő dedikált egy közös plakátot, amelyre még a mai nap folyamán, azaz augusztus 25-én 22 óráig lehet licitálni itt.

Az így befolyt összeget jótékony célra fordítják – a Sitkei Kápolna kétoldali lépcsősorának felújítását szeretnék megvalósítani belőle.

Megemlékezés Balázs Fecóról

Mint arról már beszémoltunk, a fesztivál hagyományaihoz hűen idén is megemlékeztek Balázs Fecóról, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenészről, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a fesztivál létrejöttében és a kápolna megújításában. A közönség és a szervezők közösen hajtottak fejet emléke előtt.