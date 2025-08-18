augusztus 18., hétfő

Sok-sok fotón keresztül meséljük el, mi miden történt a hétvégén Vasban - galériák

#vas vármegye#esemény#galéria

Eseménydús hétvégén vagyunk túl, rengeteg fotón mutatjuk a történéseket. Fotósaink sok helyen jártak szerte a vármegyében.

Vaol.hu

Summer Hoops Körmenden

Fotók: Jámbori Tamás

Kertmozi Szombathelyen

Fotók: Cseh Gábor

Falunap Felsőmarácon

Fotók: Dudás Zsolt

Exatlon, szépségverseny, kő-papír-olló

Sikerült a visszavágás!

Fotók: MTI/Bodnár Boglárka

A folklórnapok és a sárvári városünnep első napja

Fotók: Benkő Sándor

Lázár tesók Melancholy art Fesztiválon, Bükön

Fotók: Kóbor Szonja

Virágpor-cirmos arcunk előadás

Fotók: Kóbor Szonja

Lakástűz Szombathelyen

Fotók: Szombathely

Truck Fest - Szombathely, 2025 augusztus (II)

Fotók: Cseh Gábor

Gyorsulási verseny a Truck Festen

Fotók: Cseh Gábor

EO - magyar nap

Fotók: Cseh Gábor

Karneváli előkészültek - 2025 augusztus

Fotók: Cseh Gábor

Vincze Márton kiállításán jártunk

Fotók: Kóbor Szonja

Sárvár - Geofolk kiállítás

Fotók: Mogyoróssy Csongor

Baleset a Balatonnál

Fotók: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság

Tűz Sárváron

Fotók: Wolf Ferenc

Kulturális fesztivál az Őrségben

Orgonakoncert

Fotók: Cseh Gábor

Truck feszt, Szombathely - 2025 augusztus

Fotók: Kóbor Szonja

Forgalom, Szombathely - 2025. augusztus 15.

 

