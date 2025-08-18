Összefoglaló
2 órája
Sok-sok fotón keresztül meséljük el, mi miden történt a hétvégén Vasban - galériák
Eseménydús hétvégén vagyunk túl, rengeteg fotón mutatjuk a történéseket. Fotósaink sok helyen jártak szerte a vármegyében.
Summer Hoops KörmendenFotók: Jámbori Tamás
Kertmozi SzombathelyenFotók: Cseh Gábor
Falunap FelsőmaráconFotók: Dudás Zsolt
Exatlon, szépségverseny, kő-papír-olló
Sikerült a visszavágás!Fotók: MTI/Bodnár Boglárka
A folklórnapok és a sárvári városünnep első napjaFotók: Benkő Sándor
Lázár tesók Melancholy art Fesztiválon, BükönFotók: Kóbor Szonja
Virágpor-cirmos arcunk előadásFotók: Kóbor Szonja
Lakástűz SzombathelyenFotók: Szombathely
Truck Fest - Szombathely, 2025 augusztus (II)Fotók: Cseh Gábor
Gyorsulási verseny a Truck FestenFotók: Cseh Gábor
EO - magyar napFotók: Cseh Gábor
Karneváli előkészültek - 2025 augusztusFotók: Cseh Gábor
Vincze Márton kiállításán jártunkFotók: Kóbor Szonja
Sárvár - Geofolk kiállításFotók: Mogyoróssy Csongor
Baleset a BalatonnálFotók: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság
Tűz SárváronFotók: Wolf Ferenc
Kulturális fesztivál az Őrségben
OrgonakoncertFotók: Cseh Gábor
Truck feszt, Szombathely - 2025 augusztusFotók: Kóbor Szonja
Forgalom, Szombathely - 2025. augusztus 15.
