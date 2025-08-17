Gyász: csak a holttestét találták meg a rejtélyesen eltűnt futónak

Spitzmüller Zsolt, becenevén csak Zsoli, a Cserépi Trapp terepfutó versenyen tűnt el Cserépfalu közelében augusztus 16-án, szombaton. Azóta folyamatosan nagy erőkkel kereste a rendőrség, a katasztrófavédelem és rengeteg önkéntesek is, de mire az eltűnt terepfutót megtalálták, már nem volt életben.

Spitzmüller Zsolt az ismerősei szerint kivételes fizikai állapotban volt és rutinos terepfutónak számított

Spitzmüller Zsolt: a Cserépi Trapp terepfutó versenyen halt meg

Janosóczki Attilától, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől tudta meg a boon.hu, hogy augusztus 17-én, délután 2 óra körül Cserépfalu határában megtalálták az eltűnt futót. Az életét sajnos már nem lehetett megmenteni. Idegenkezűség gyanúja nem merült fel, de a halál pontos körülményeit még vizsgálják.

Spitzmüller Zsolt rutinos terepfutó volt, mi történhetett?

Spitzmüller Zsolt, az ismerősei szerint kivételes fizikai állapotban volt, rutinos terepfutónak számított, így érthetetlen, ami történt. Valószínűleg tragikus rosszullét vezethetett a halálához. Futás közben rosszul lett és a többi futó nem vette észre őt, mert olyan helyen esett el.