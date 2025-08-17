36 perce
Gyász: csak a holttestét találták meg a rejtélyesen eltűnt futónak
Tragédiával végződött a szombati futóverseny. A Cserépi Trapp terepfutó verseny lefújása óta keresték az eltűnt futót, Spitzmüller Zsoltot. Zsoli, az ismerősei szerint kivételes fizikai állapotban volt és rutinos terepfutónak számított. Sajnos nem tudták megmenteni az életét csak a holtteste került el.
Spitzmüller Zsolt, becenevén csak Zsoli, a Cserépi Trapp terepfutó versenyen tűnt el Cserépfalu közelében augusztus 16-án, szombaton. Azóta folyamatosan nagy erőkkel kereste a rendőrség, a katasztrófavédelem és rengeteg önkéntesek is, de mire az eltűnt terepfutót megtalálták, már nem volt életben.
Spitzmüller Zsolt: a Cserépi Trapp terepfutó versenyen halt meg
Janosóczki Attilától, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől tudta meg a boon.hu, hogy augusztus 17-én, délután 2 óra körül Cserépfalu határában megtalálták az eltűnt futót. Az életét sajnos már nem lehetett megmenteni. Idegenkezűség gyanúja nem merült fel, de a halál pontos körülményeit még vizsgálják.
Spitzmüller Zsolt rutinos terepfutó volt, mi történhetett?
Spitzmüller Zsolt, az ismerősei szerint kivételes fizikai állapotban volt, rutinos terepfutónak számított, így érthetetlen, ami történt. Valószínűleg tragikus rosszullét vezethetett a halálához. Futás közben rosszul lett és a többi futó nem vette észre őt, mert olyan helyen esett el.
